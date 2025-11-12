Durante este proceso, las familias podrán postular a más de 7.500 establecimientos educacionales que aún disponen de vacantes en todo el país.

Este miércoles 12 de noviembre comenzó el Periodo Complementario de Postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, instancia que se extenderá hasta las 14:00 horas del martes 19 de noviembre.

Durante este proceso, las familias podrán postular a más de 7.500 establecimientos educacionales que aún disponen de vacantes en todo el país.



El trámite debe realizarse a través del sitio del SAE al que puedes acceder en ESTE LINK donde los apoderados pueden revisar la oferta educativa disponible y seleccionar los colegios de su preferencia.



Debido a lo anterior, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a informarse y participar del proceso. “Recomendamos revisar los proyectos educativos disponibles y postular a al menos seis establecimientos distintos, en orden de preferencia, para aumentar las posibilidades de obtener un cupo acorde a sus expectativas”, señaló.

SAE 2026: Todo lo que debes saber para postular en el periodo complementario

El Ministerio de Educación indicó que el Periodo Complementario está dirigido a:

Quienes no postularon durante el Periodo Principal.

Aquellos que no fueron asignados en el Periodo Principal ni en la lista de espera.

Familias que rechazaron la vacante asignada en el Periodo Principal o en la lista de espera.

Desde el portal del SAE se recordó que este es un periodo abierto, por lo que el orden de postulación no influye en los resultados. “Lo importante es hacerlo con tiempo y revisar cuidadosamente las preferencias”, recomiendaron.

En tanto las fechas más importantes del proceso son: