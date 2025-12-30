Operación Apocalipsis: tribunal decretó prisión preventiva para 62 de los 70 imputados

Del total de imputados que permanecerán tras las rejas mientras dure la investigación, 42 corresponden a ex funcionarios de Gendarmería y los otros 20 a civiles.

Un total de 62 de los 70 imputados en el marco de la Operación Apocalipsis quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, según determinó este martes el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, tras once jornadas de audiencias.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, del total de imputados que permanecerán tras las rejas mientras dure la investigación, 42 corresponden a ex funcionarios de Gendarmería y los otros 20 a civiles.

Tras lo dispuesto por el juzgado, el fiscal de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, valoró las cautelares decretadas por los “delitos de cohecho agravado, soborno, de asociación criminal para comerciar estos delitos, de asociaciones criminales para el tráfico de drogas, tráfico de drogas, ingresos de celulares al interior de los establecimientos y, además, las aristas de infracciones patrimoniales o lavados de activos”.

“Además, el tribunal consideró que a todos los imputados les cabe participación en estos hechos en calidad de autores y estimó que la libertad de cada uno de ellos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad“, complementó.

Sobre el funcionamiento de la red de corrupción, precisó que “no existe una jerarquía clara, pero sí grupos que operaban y además lo mencionaba el juez durante la audiencia, que existía un control de oferta y demanda”.

“Ocuparon el sistema penitenciario como una forma de hacer negocio ilícito y eso es un mercado delictual“, complementó el persecutor sobre los imputados por la Operación Apocalipsis.

Operación Apocalipsis: Defensas apelarán a la prisión preventiva

Tras conocer lo resuelto por el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, abogados defensores de imputados por la Operación Apocalipsis cuestionaron los motivos del tribunal para adoptar la decisión y anunciaron apelaciones para revertir la prisión preventiva.

En esa línea, la abogada María Ignacia Barrera, quien representa a una de las imputadas, sostuvo que “fue un fallo bastante genérico, donde simplemente dio por acreditados los hechos con el presupuesto material sin hacerse cargo de las defensas privadas de todos y cada uno de ellos“.

“Mi representada no mantiene ninguna transferencia con los gendarmes que formaban parte de su supuesto clan. Y eso claramente no fue valorado hoy por el tribunal”, añadió.

Por su parte, el abogado Daniel Jorge, que defiende a otro imputado, indicó que “creemos que la resolución confirma lo que como defensor hemos dicho desde el comienzo, que es una investigación en que no se detallan hechos respecto a los delitos que haya cometido cada persona y tampoco hay pruebas“.

Ambos profesionales ratificaron que sobre la base de esos argumentos presentarán sus casos ante la Corte de Apelaciones de Santiago.