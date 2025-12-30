Las razones del movimiento Ukamau para cortar el tránsito en la Alameda en horario peak

Los manifestantes comenzaron bloqueando las pistas hacia el oriente, cerca de Serrano, y luego se movieron hacia las pistas hacia el poniente, interrumpiendo todo el tránsito en la Alameda.

Integrantes del movimiento Ukamau bloquearon el tránsito en la Alameda de Santiago durante la mañana de este martes, lo que ha causado una gran congestión vehicular.

La protesta fue realizada para denunciar el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos por el Ministerio de Vivienda con las cientos de familias que forman parte de la agrupación.

Inicialmente, los manifestantes bloquearon las pistas en dirección oriente, a la altura de Serrano. Sin embargo, luego se desplazaron hacia las pistas en dirección poniente, interrumpiendo todo el tránsito en una de las principales avenidas de la capital.

Victoria Herrera, vocera de Ukamau, comentó a radio Biobío que “las familias que componen el movimiento están movilizadas por promesas incumplidas, principalmente porque la institucionalidad, mediante la burocracia, muchas veces retrasa los procesos para que las familias puedan tener su vivienda”.

En cuanto a los proyectos de vivienda, Herrera destacó que “tenemos un proyecto en concreto, Maestranza 2, que ya está construido, pero hoy se ve retrasado por el informe de mitigación de impacto vial. Un certificado que ya fue emitido, pero solo necesitamos que se ratifique, lo que podría retrasarnos un mes. Para las familias, eso es bastante significativo, considerando que en algún momento la promesa era habitar en noviembre de este año”.

Desde TransporteInforma comunicaron que el tránsito de Alameda al oriente está siendo desviado en Nataniel Cox y Zenteno.

Asimismo se confirmó el desvío en la calzada sur de Alameda entre Av. Manuel Rodríguez y Santa Rosa.