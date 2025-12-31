318 funcionarios públicos bajo la lupa: Fiscalía busca formalizarlos por Caso Licencias Médicas Falsas

Este martes, un nuevo médico fue enviado a prisión preventiva por su presunta participación en una red que se dedicaba a vender licencias fraudulentas, lo cual habría significado un perjuicio de casi $21 mil millones a Fonasa. En este marco, Fiscalía ahora pone su foco en quienes adquirieron estos permisos.

El caso sobre la emisión de licencias médicas falsas continúa ampliando su alcance y se posiciona como una de las mayores investigaciones por fraude al sistema de salud. Esto, producto del millonario perjuicio que ha significado.

En este marco cayó un nuevo médico, quien era parte de una red y un recinto médico que, de acuerdo a la PDI, generó un perjuicio de casi 21 mil millones de pesos a Fonasa a través de esta práctica.

El profesional de nacionalidad colombiana fue enviado a prisión preventiva este martes 30 de diciembre, luego de que fuera detenido por su presunta participación en una organización que se dedicaba a emitir documentos fraudulentos.

El subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI, detalló que el médico estaba vinculado a una investigación por la cual se llevó a cabo la detención de siete personas (seis médicos y un representante legal de un centro médico) el pasado 18 de diciembre.

“Ese día ya tuvimos resultados, ya que se detuvo a siete ciudadanos extranjeros que están vinculados con la emisión de licencias médicas falsas”, expuso Castro, quien afirmó que “se logró establecer que estos médicos han causado un perjuicio a Fonasa por casi 21.000 millones de pesos y se han emitido aproximadamente 35.000 licencias médicas“.

Respecto a la participación del sujeto que está en prisión preventiva desde este martes, él habría emitido más de 2.300 licencias médicas fraudulentas entre el 2021 y 2025, lo cual generó un perjuicio de aproximadamente 800 millones de pesos.

“Lo particular que tiene este ciudadano es que, además de ser médico, es representante legal de un centro médico donde también se logró establecer que se emitían licencias médicas falsificadas, por un total aproximado de 25.000 licencias“, aseveró el funcionario policial.

Más de 300 funcionarios bajo la lupa de Fiscalía por Caso Licencias Médicas Falsas

De esta forma, se concretó una nueva privación de libertad en el marco de este caso luego de que la semana pasada otros siete imputados también fueran enviados a prisión preventiva.

Según el Ministerio Público, esta red en particular habría emitido un total de 35.978 licencias médicas entre 2021 y 2024. De este número, 26.559 fueron pagadas, lo que significa un daño económico de $20.871 millones para Fonasa.

La causa sobre las licencias falsas seguirá ampliando su tamaño, puesto que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente además solicitó audiencias para formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían adquirido estos documentos emitidos por los profesionales que son investigados por fraude al sistema de salud.

Lo anterior, surgió como una de las aristas tras el informe de Contraloría, que detectó un abuso de los funcionarios públicos en la utilización de estos permisos para viajar al extranjero.