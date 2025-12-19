Cómo operaban y quiénes son los médicos detenidos por emitir 36 mil licencias falsas a funcionarios públicos

Seis de los siete detenidos son médicos y serán formalizados este viernes en el marco del Caso Licencias Médicas Falsas.

La Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, detuvo a siete personas extranjeras vinculadas a la emisión de licencias médicas a funcionarios públicos que viajaron fuera del país o asistieron a casinos.

Se trata de seis médicos y un representante legal de un centro de salud. Los profesionales durante los años 2021 y 2024 emitieron un total de 35.978 licencias, de las cuales se pagaron 26.559, generando un perjuicio a Fonasa de $20.871.585.331.

Los médicos son de nacionalidad colombiana, cubana y venezolana, cuya indagatoria nace a raíz del informe que realizó la Contraloría General de la República (CGR), en el cual identificó a funcionarios públicos que viajaron al extranjeros o fueron a casinos.

En este marco, los sujetos detenidos serán formalizados este viernes, siendo acusados por la emisión de licencias médicas falsas y obtención fraudulentas de subvenciones.

Sumado a ello, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó una audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que compraron licencias a los médicos que fueron aprehendidos.

La forma en que operaban los médicos detenidos por emitir licencias falsas

Tras la detención de estas personas, las autoridades detallaron el modus operandi que tenían para emitir estos documentos.

Se trataría de un sistema que se basa en la constitución de sociedades, cuyos centros médicos funcionan de soporte jurídico para la emisión de licencias.

Dichos centros médicos no tienen un lugar físico para realizar atenciones que deriven en una licencia, lo cual da cuenta de empresas fantasmas para justificar la emisión.

“Hemos constatado en el procedimiento investigativo un patrón de conducta que ellos apenas ingresan al país a través de terceros que están coludidos con esta organización delictual. Gestionan la emisión en el registro civil de un RUT provisorio y con eso pueden operar profesionalmente con el objeto principal e ilícito que es emitir estas licencias médicas falsas porque son comercializadas y no dan cuenta de ningún tratamiento médico”, sostuvieron desde el Ministerio Público.