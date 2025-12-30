Revisa cuál es el pronóstico para la medianoche del 31 de diciembre en la capital.

El calor se ha tomado con fuerza el cierre de diciembre en la Región Metropolitana, ya que Santiago vive días intensos, con temperaturas que no dan respiro y que anticipan un fin de año marcado por registros excepcionalmente altos, los que podrían acercarse a los 40 °C, consolidando uno de los episodios de calor más intensos de los últimos años en la capital.

A pesar de lo anterior, lo más intenso aún no ocurre. De acuerdo con los principales modelos meteorológicos, se prevé una seguidilla de al menos dos días más con máximas que superarán el umbral de ola de calor.

El punto más crítico se alcanzaría hacia el cambio de año, cuando los termómetros podrían acercarse a los 40 °C, especialmente en zonas del valle interior.

“El Año Nuevo más caluroso en 25 años”: Santiago enfrentará temperaturas cercanas a los 40 °C

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, indicó que “vamos a tener el Año Nuevo más caluroso de los últimos 25 años en los valles centrales y en la Región Metropolitana. De hecho la temperatura estimada para la medianoche del día 31 acá en la RM será de 23ºC dependiendo de la comuna”, señaló.

Finalmente, Adam precisó que el punto más crítico de esta ola de calor se vivirá este miércoles 31 de diciembre, porque vamos a llegar a los 36° a la sombra”, sentenció.

Asimismo, Alejandro Sepúlveda, periodista experto en meteorología de Mega indicó que “el miércoles se alcanzará el peak de esta súper ola de calor, por la extensión geográfica y por el número de habitantes. Ayer hablábamos en esta Alerta Roja de Ñuble, Maule, O’Higgins, Región Metropolitana, y se sumó el interior de Valparaíso”.

De todos modos, aclaró que en Santiago se espera una máxima de 36°C para este 31 de diciembre. “El tema es que se va a intensificar en Maule, Ñuble y ya se va a alcanzar sectores de La Araucanía con marcas superiores a 30º”, afirmó.