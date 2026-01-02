FOTOS – El inexplicable abandono en que se encuentra el Paso Fronterizo de Colchane

Una fiscalización realizada por Contraloría en septiembre revela equipamiento esencial que no funciona desde 2019, falta de personal especializado y, en general, un abandono que resulta inexplicable dado el alto flujo de personas y mercaderías en la frontera con Bolivia.

El último día del año, la Contraloría General de la República dio a conocer una auditoría sobre deficiencias en el Paso Fronterizo Colchane. En 73 páginas analizó el estado de los distintos servicios que prestan funciones en el lugar que es clave para el control migratorio del país.

Las conclusiones fueron claras: paso de personas sin control, PDI y Aduanas sin personal especializado, equipos y tecnología sin funcionamiento adecuado fueron parte de las observaciones.

El control se realizó el 30 de septiembre pasado y acá resumimos las observaciones e imágenes más polémicas del reporte.

Body scan no funciona desde 2019

La Contraloría revisó el estado del único body scan que existe en el Paso Fronterizo de Colchane. El objetivo de la máquina es detectar mediante rayos X el transporte de drogas, pero no funciona desde el año 2019.

“Se verificó que dicho equipo al momento de la inspección, estaba en completo abandono, almacenado dentro de una bodega y en condiciones de suciedad y con acumulación de polvo, tal como se aprecia

en el registro fotográfico del Anexo N° 1″.

Dentro de la fiscalización, se detectó que el equipo se encuentra dentro de un contenedor en total desorden, que han tenido problemas con la alimentación eléctrica y que ante su eventual obsolescencia tecnológica se requería de un equipo más moderno.

También se detectaron falencias en cuanto a la utilización del scanner para camiones por parte de Aduanas. “Funcionarios de Aduanas señalaron que, según perfil de riesgo, se revisa solo un porcentaje de los camiones, buses o vehículos menores que pasan por el paso fronterizo de Colchane (…), las variables consideradas para dicho perfil no consta que existan, por cuanto los funcionarios a cargo lo desconocían, precisando que solo aplicaban conocimiento obtenido en unas capacitaciones que habrían tenido, y por alertas entregadas por su jefatura“, indica el informe.

Además, no existe un documento de criterios sobre el uso del scanner y no hay registro sobre sobre las estadísticas de uso. El promedio de revisión, de 16 camiones por día, fue calificado como “bajo” por la Contraloría.

Las malas condiciones del Paso Ancestral

El Paso Ancestral es la ruta que une Pisiga, en Bolivia, con Chile. Clave para el control de tránsito, se encontró en deficientes condiciones. “Transitan personas adultas y niños sin mayores controles, toda vez que, de acuerdo con lo manifestado por personal del Ejército desplegado en el lugar, esas personas se encontrarían enroladas, por lo que se realizan controles aleatorios de identidad durante su paso”, advirtió la autoridad.

Las condiciones físicas del espacio son deficientes. Se observó que la malla hexagonal que delimita la frontera de Chile, ubicada en el hito aledaño a la zona, “no representa un impedimento real para el desplazamiento y cruce fronterizo, pudiendo ser superada fácilmente, pues se encuentra en malas condiciones”, añaden.

Se abre un riesgo del ingreso irregular de personas al país por dicha zona, como asimismo de especies prohibidas y drogas, más aún considerando la existencia de un poblado contiguo correspondiente al vecino país, con una considerable circulación de personas, lo que en parte se mitiga por la presencia de personal militar en las cercanías.

Divisas sin control

Otro de los puntos críticos es el paso de dinero en efectivo sin control. El personal del Paso Fronterizo Colchane reconoció a Contraloría que “no se estaría efectuando un control exhaustivo de las divisas que ingresan al país y los montos sujetos a declaración“. Aparentemente no existe coordinación entre el Servicio Agrícola y Ganadero y Aduanas sobre ello.

Falta de personal

La Contraloría advirtió sobre la falta de personal especializado en el paso de Colchane. Para el control efectivo se requieren al menos 35 efectivos policiales. Sin embargo, en la actualidad cuentan con una menor cantidad de ese personal.

“La limitada presencia policial en la zona fronteriza genera un riesgo relevante asociado a la insuficiencia de personal disponible para realizar labores de control, fiscalización y vigilancia. Esta situación puede traducirse en una menor capacidad de respuesta ante eventuales hechos delictivos, afectando la seguridad y el resguardo del territorio fronterizo”, indica la auditoría.