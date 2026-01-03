VIDEOS – Venezolanos celebran en las calles de Santiago la captura de Nicolás Maduro

Con banderas de su país, bocinazos y gritos de felicidad. Así se hicieron presente un grupo de venezolanos en Estación Central desde esta mañana que salieron a las calles a celebrar el anuncio de la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. La iniciativa fue replicada en diversos puntos de la capital ante el histórico suceso.

Desde múltiples edificios fueron escuchados vítores, aplausos y vuvuzelas en registros durante la a primera hora de la mañana. “Lo más coherente es mantener la calma“, aseguró a CNN Chile el integrante del Comando Venezuela, Alexander Maita, quien instó a una manifestación pacífica organizada una vez se confirmen las noticias en el país del Caribe. “Esperemos para celebrar cuando sea el momento preciso“.

A diferencia de la mesura de Maita, la gran mayoría de los venezolanos en la ciudad comenzaron a dispersarse por otros sectores de la capital. La esquina de Toro Mazote con la Alameda, zona conocida como la Pequeña Caracas, también registró celebraciones por parte de los ciudadanos extranjeros. En ellas, muchos afirman que ya están en disposición de volver al país.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado por el aire fuera del país junto con su esposa”, escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su anuncio sobre la situación de Maduro a través de su plataforma Truth Social.

Aproximadamente, 800.000 venezolanos viven en todo Chile, estando la gran mayoría concentrados en la Región Metropolitana, quienes se hicieron notar en sus calles. Vecinos de los puntos de celebraciones se han sumado esporádicamente a las celebraciones con bocinazos desde sus vehículos.