Las penas que arriesgan Los Piratas de Aragua: Fiscalía presentó acusación por caso de Ronald Ojeda

El pasado 19 de diciembre se cerró la investigación contra los imputados por el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, donde hay sujetos detenidos en Chile y otros en vías de extradición.

La Fiscalía ECOH presentó ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago su acusación en contra de la organización criminal Los Piratas, facción del Tren de Aragua por los delitos de asociación criminal y el secuestro con homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda.

De acuerdo al comunicado que emitió el Ministerio Público, se presentaron 200 testigos, más de 100 peritajes, fotografías y numerosa evidencia material y audiovisual.

En este marco, Héctor Barros, fiscal regional y coordinador del equipo ECOH de la Fiscalía, detalló que “en esta acusación hemos solicitado penas que llegan hasta presidio perpetuo calificado y también hemos ofrecido distintos medios de prueba, más de 200 testigos que tendrán que declarar en el juicio oral, más de 100 sets fotográficos, más de 100 peritajes que fueron ofrecidos junto a evidencia material y otros medios de prueba que también fueron acompañados a la acusación”.

Con respecto a los sujetos que aún son investigados y “que no se encuentran en el país, porque están en proceso de extradición o aquellos que están con orden de detención pendiente, se les separó investigación y se les llevará a juicio cuando sean habidos o cuando el proceso de extradición culmine“.

De igual forma, el persecutor aseguró que “hemos despachado una serie de medidas intrusivas y se han despachado nuevas órdenes de detención en contra de otros partícipes de los delitos”.

En detalle, el fiscal dijo que “pedimos desde cinco años de cárcel hasta presidio perpetuo calificado”, en el marco de la investigación que se cerró el pasado 19 de diciembre contra 20 imputados por su presunta participación en el caso de Ronald Ojeda.