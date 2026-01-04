“Un par de horas no hacía la diferencia”: hija de paciente fallecido se refiere a polémica por cirugía postergada por madre de ministra

La hija del paciente aseguró que su padre estaba en estado crítico y que la postergación de la cirugía no influyó en su fallecimiento.

Tras la controversia generada por la postergación de una cirugía en el Hospital del Salvador, que habría coincidido con el ingreso de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, rompió el silencio Andrea Canio, hija del paciente de 87 años que falleció mientras esperaba una intervención quirúrgica.

La mujer respaldó la versión entregada por el recinto asistencial y descartó que el ingreso de la adulta mayor haya tenido incidencia alguna en el deceso de su padre.

En declaraciones a Meganoticias, Canio afirmó que su padre se encontraba en un estado de salud crítico previo a la cirugía y que recibió la atención correspondiente durante su hospitalización. Según explicó, la intervención a la que sería sometido era la tercera desde su ingreso y ya había sido advertida como de alto riesgo por el equipo médico.

La hija relató que fue informada de un retraso en el procedimiento debido al ingreso de una urgencia, correspondiente a Lucía Sanhueza Vargas. Sin embargo, enfatizó que su padre permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos mientras esperaba la operación, donde —según sostuvo— contó con todos los cuidados necesarios.

Canio detalló que su padre ingresó al servicio de urgencias el pasado 21 de octubre producto de una peritonitis, por la cual fue intervenido quirúrgicamente ese mismo día.

“El 23 (de octubre), mi papá entraba a su segunda exploración para saber cómo estaba de esa primera cirugía, y ese procedimiento se postergó de la mañana a la tarde”, explicó. Añadió que “fue esa la que él lamentablemente no estuvo en condiciones de soportar por varios temas médicos”, recalcando que su condición física ya era “súper vulnerable”.

“Carece de total verdad”: los dichos de la hija de paciente fallecido

En ese contexto, desmintió que la postergación del procedimiento haya estado relacionada con la cirugía de la madre de la ministra. “Lamentablemente, lo que ha aparecido en los medios para nosotros carece de total verdad, porque la postergación de su procedimiento no tiene nada que ver con el ingreso de esta persona en cuestión”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el retraso de algunas horas no habría alterado el desenlace clínico. “Un par de horas no generaba diferencia en la condición física o en la condición médica de mi papá”, afirmó, calificando como “bastante chocante” la forma en que el caso ha sido abordado públicamente.

Finalmente, la hija expresó el impacto emocional que ha tenido la exposición mediática para la familia y pidió respeto. “No nos interesa ser parte de algo que no se está informando correctamente”, dijo, subrayando que no busca defender a ningún sector político. “Esto no cambia en absolutamente nada lo que mi papá ya venía arrastrando desde el día 21”, concluyó.