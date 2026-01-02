Ministra Aguilera descarta influencia en operación de su madre y Hospital del Salvador anuncia auditoría

El recinto asistencial descartó intervención de la secretaria de Estado y que operación de su madre se “apegó a criterios técnicos y clínicos”.

Ximena Aguilera, ministra de Salud, enfrenta un duro inicio de 2026 ante la controversia generada por la operación de urgencia de su madre en el Hospital del Salvador, por lo que ha entregado una serie de explicaciones a La Moneda, descartando haber influido o realizado acciones para que la intervención quirúrgica se realizara con más rapidez.

La situación se ha visto agravada por la muerte de un paciente en el recinto asistencial que vio su operación postergada, y si bien el hospital descartó irregularidades y neligencias, anunció una auditoría clínica.

En una declaración pública, el Hospital del Salvador explicó, respecto al paciente fallecido, que “se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave, y permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos” y recibiendo “tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica, incluyendo manejo intensivo y las intervenciones quirúrgicas necesarias para abordar su problema de salud”.

El establecimiento dejó en claro que “pese a los esfuerzos terapéuticos desplegados por los equipos clínicos, su evolución fue desfavorable y finalmente falleció, en un contexto de deterioro general asociado a sus antecedentes y la gravedad de su cuadro clínico” y que en su caso correspondía “un procedimiento programado y no respondía a un requerimiento de urgencia”.

En cuanto a la polémica operación de la madre de la ministra Ximena Aguilera, precisó que no hubo intervención por parte de la secretaria de Estado y que “las decisiones adoptadas se apegaron estrictamente a criterios técnicos y clínicos”.

Ximena Aguilera descarta intervención en favor de su madre

Por su parte, la ministra Ximena Aguilera descartó a La Moneda haber intervenido en los protocolos para que su madre recibiera una atención expedita o fuera operada de forma inmediata en el Hospital del Salvador.

En esta línea, recalcó que no tomó conocimiento hasta horas después de la operación de su progenitora, quien llegó el pasado 23 de diciembre al recinto asistencial acompañada por la hermana de Aguilera.

Ese mismo día, la titular del Minsal estaba inaugurando el nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, junto a los subsecretarios Bernardo Martorell y Andrea Albagli.