Cuál es la hipótesis que baraja la Fiscalía en el caso de la concejala de Villa Alegre desaparecida

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, confirmó que “no hemos parado la investigación desde el momento en que tomamos conocimiento de la desaparición de la señora concejala”.

La Fiscalía Regional del Maule y Policía de Investigaciones (PDI) continuaron este miércoles con sus trabajos para intentar dar con el paradero de la concejala de Villa Alegre, desaparecida el pasado 15 de junio, María Ignacia González, de 73 años.

Los equipos realizaron labores durante esta jornada en las riberas del río Loncomilla, en la región del Maule, según confirmó el fiscal regional del Maule, Julio Contardo.

“No hemos parado la investigación desde el momento en que tomamos conocimiento de la desaparición de la señora concejala“, apuntó el persecutor en diálogo con la prensa.

La hipótesis en el caso de la concejala de Villa Alegre

En la oportunidad, el fiscal Contardo manifestó que “todas las hipótesis respecto de su desaparición están siendo investigadas. Así como hemos ido investigando, hemos ido descartando posibilidades o hipótesis”.

“Dentro de esas hipótesis (…) aparece como un hecho probable, la circunstancia de que el vehículo de la concejala, y también, probablemente, ella en su interior, se hayan precipitado a las aguas del río Loncomilla“, planteó el fiscal sobre la concejala de Villa Alegre desaparecida.

Luego apuntó que “más allá de las circunstancias en que ello se produce, esto se basa fundamentalmente en cámaras que nos dan cuenta del trayecto del vehículo, además de los celulares que ella portaba. Mediante tecnología, pudimos seguir las antenas que seguían el mismo rumbo de las cámaras, y estos terminan, o por lo menos cesan su emisión de ondas, en el sector de La Balsa”.

Al abordar la posibilidad de que el auto que conducía María Ignacia González cayera al río Loncomilla, el fiscal del Maule planteó que “es una hipótesis que estamos indagando, y dentro de esa hipótesis, con tecnología pudimos establecer ocho puntos de interés“, que son los que han sido investigados por los efectivos de la PDI.

Respecto del trabajo policial, Contardo sostuvo que las “características del río hacían imposible ingresar. Hoy día (miércoles) las condiciones del río no son óptimas. Mucho caudal, mucho sedimento y la visibilidad es nula“, resumió.