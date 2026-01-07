“Nos hubiese gustado que fuera más rápido”: el mea culpa de Boric por reconstrucción tras megaincendio en Viña del Mar

El mandatario se refirió al tema durante el encuentro que mantuvo con dirigentes vecinales de la población El Olivar, situada en uno de los sectores más afectados por el siniestro.

El presidente Gabriel Boric admitió este miércoles que el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024 en Viña del Mar ha sido más lento de lo esperado y que “sin lugar a dudas nos hubiese gustado que esto fuera más rápido“.

“Hemos estado muy encima de este proceso”, les dijo el jefe de Estado a los presentes en la cita, y aseveró que se han realizado ajustes con el propósito de mejorar la respuesta ante este tipo de catástrofes.

“Hemos reforzado la presencia en terreno y hasta el último día, vamos a estar acá y en comunicación constante con la comunidad afectada“, puntualizó el presidente Boric.

Posteriormente, el mandatario manifestó que “siempre se puede hacer más y me parecía muy importante ver en terreno cuáles son los avances y cuáles son los déficits del proceso de reconstrucción”.

Boric dijo que hablará con Kast de la reconstrucción en Viña

“Es muy legítimo tener críticas respecto a un gobierno, es muy legítimo criticar en democracia a las autoridades, pero yo le quiero transmitir a las autoridades que vendrán, y esto lo conversaré personalmente con el presidente electo, que es muy importante que en particular en un proceso de reconstrucción que ha costado tanto. Que las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante se tomen en conjunto con los dirigentes y dirigentas”, complementó.

Añadió a continuación que “acá se ha avanzado mucho. En algunos casos se ha avanzado lento, en algunos casos sin lugar a duda se puede hacer mejor, pero es importante que lo que se ha avanzado no se pierda“.

Dijo a la vez que en el encuentro con los dirigentes vecinales le transmitieron que “no quieren volver a partir de cero”.

En esa línea, sostuvo que “acá hay políticas que tienen que entenderse como políticas de Estado. Entonces, independiente de las diferencias políticas que podamos tener nosotros, es importante que los procesos de reconstrucción tengan continuidad y el trabajo con los dirigentes y dirigentes se mantenga, independiente de cualquier diferencia política“.

“Hoy los subsidios están asignados, la construcción está en curso. Como pueden ver, aquí existe el desafío de avanzar a mayor velocidad y estamos dedicados a aquello con todas las autoridades pertinentes”, concluyó.

El presidente Gabriel Boric estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y el titular de Vivienda, Carlos Montes, quien se retiró del lugar tras ser increpado por vecinos cuando hacía uso de la palabra.

Los manifestantes apuntaron a la falta de soluciones habitacionales, al aumento de los arriendos y a la exclusión de arrendatarios de los beneficios de reconstrucción, entre otros temas.