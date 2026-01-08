Ipsos: percepción de que existe “justicia para poderosos” dispara desconfianza en los tribunales al 78%

El 75% cree que si no se tienen los recursos económicos es muy difícil lograr justicia, y el 61% estima que en Chile es posible pagar para asegurar un veredicto.

El 78% de las personas consultadas en una encuesta de Ipsos cree que las decisiones que adoptan los tribunales de justicia del país están influidas por el poder y el dinero de los involucrados.

Según el estudio, que sondeó a 1.000 personas, el 75% cree que si no se tienen los recursos económicos es muy difícil lograr justicia en el país.

Además, un 66% estima que las decisiones y acciones de los tribunales reciben influencia y presión de los partidos políticos y sus miembros, mientras que el 61% indica que en Chile es posible pagar para asegurar un veredicto en un tribunal.

“Lo más grave es esta percepción respecto de que habría dos tipos de justicia en Chile. Una justicia para aquellos que tienen poder y que tienen dinero, y que por lo tanto podrían incluso llegar hasta a comprar fallos judiciales, versus el resto de las personas que no tendrían poder o privilegios y que tienen otro tipo de justicia“, señaló Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos.

El 57% considera que la corrupción es el principal problema que enfrenta el Poder Judicial en Chile. En esa línea, un porcentaje similar asocia a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia a la corrupción.

Más atrás aparecen la lentitud de los procesos judiciales (39%), el no contar con un sistema que supervise o audite a jueces, procesos o fallos (32%) y el nombramiento de jueces y otros cargos por cercanía, familiaridad o encargo (32%).

“Lo que expresan estas cifras es que esta idea está ampliamente instalada, y por eso casos como el de la Muñeca Bielorrusa son tan relevantes, porque finalmente lo que hacen es que le entregan evidencia a la ciudadanía para confirmar estas cosas que pensaba“, apuntó Ojeda.

Ipsos, caso muñeca bielorrusa y la percepción de justicia

El sondeo de Ipsos también abordó el caso Muñeca Bielorrusa, y un 62% dijo que las prácticas corruptas asociadas al tema “son frecuentes en el sistema judicial chileno”.

Sobre cuáles serían los elementos más graves, el 47% destacó la existencia de una red de corrupción que involucra a jueces, empresarios, abogados y políticos, mientras que el 23% apuntó al pago de una indemnización por 17 mil millones de pesos por parte de Codelco como consecuencia de los fallos y el 20% a la falta de control interno de la Corte Suprema.

Para la directora de Estudios Públicos de Ipsos, este caso “viene a confirmar las peores opiniones y sospechas de la población nacional, entregando evidencia respecto de cómo operaría el sistema de justicia en el país“.

“Si no hay señales claras desde las instituciones involucradas y finalmente un fallo contundente al respecto, la desconfianza de las personas hacia las instituciones judiciales se acrecentará”, dijo.

Consultada por EL DÍNAMO sobre si la llegada de una mujer a la presidencia de la Corte Suprema puede cambiar las cosas, Ojeda indicó que ese tema no se incluyó en el estudio pero hasta ahora “todas las reacciones han sido favorables”.

“La asunción de la ministra Chevesich es una señal tremenda de renovación en el Poder Judicial. Nos habla de inclusión, de apertura, de nuevos tiempos“, manifestó.

Agregó que “es importante cómo ella ahora genera un liderazgo que permita sacar esta percepción ciudadana que se instala más en el polo de la corrupción antes que en el de la transparencia”.