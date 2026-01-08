Lluvia en Santiago: a qué hora comenzarían a caer precipitaciones en la Región Metropolitana

Revisa los detalles de la lluvia veraniega que caerá en Santiago, la cual se debe a la presencia de una baja segregada.

Se espera que la lluvia vuelva a Santiago este jueves 8 de enero, situación por la cual muchos se preguntan a qué hora podrían comenzar a caer gotas en la Región Metropolitana (RM).

En este contexto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó detalles sobre las características que tendría este fenómeno y los sectores que tendrán precipitaciones.

Lo anterior, bajo un escenario poco usual, ya que para esta jornada se espera una máxima que ronda los 26°C.

“No van a ser tantas (precipitaciones) en términos del monto general. Recordemos que son chubascos y esos descargan en un corto periodo de tiempo una buena cantidad de agua“, comenzó diciendo el experto.

Tras ello, señaló que la baja segregada que se acerca a la región “va a generar precipitaciones no sólo en el sector oriente o en la parte alta, es en gran parte de Santiago. Tal vez el sector poniente reciba muy poquito, pero es en todo Santiago“.

Con respecto a la hora en que comenzaría a caer lluvia en Santiago, Leyton precisó que sería a las 19:00 horas. “Hora de salida del trabajo… Pero durante el día va a estar cayendo algo muy finito, muy poquito, pero principalmente es al final de la jornada”, aseveró.

“No es un frente frío, sino que es una baja segregada, que es un fenómeno que es de fuerte influencia tropical“, añadió, considerando que se espera una máxima de 26°C, según lo que pronostica la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).