Los cargos por los que el ex alcalde de Algarrobo recibió una condena de 14 años de cárcel

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Antonio, en la Región de Valparaíso, condenó este jueves a 14 años de cárcel al ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez.

En tanto, la ex pareja de Yáñez, Belén Carrasco, quien se desempeñó como tesorera de la municipalidad, recibió la misma pena, además del pago de una multa de 2.309 millones de pesos.

La sentencia decretó además una multa de 200 UTM para Carrasco y Yánez por el delito de lavado de activos.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, el también ex funcionario municipal y hermano de Belén, Sixto Carrasco, recibió una pena de tres años y un día de cárcel.

Los cargos por los que condenaron al ex alcalde de Algarrobo

El ex alcalde de Algarrobo recibió una sentencia de diez años de presidio efectivo tras ser declarado culpable del cargo de malversación de caudales públicos en perjuicio de la municipalidad.

A la vez, José Luis Yáñez tendrá que cumplir otros cuatro años de cárcel por el delito de lavados de activos, cometido entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.

Por su parte, Sixto Carrasco deberá pagar una multa de $1.516 millones, tras ser declarado culpable del cargo de cómplice del delito de malversación de caudales públicos.

El pasado 23 de noviembre de 2023, Yáñez había quedado bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y aunque la Fiscalía había solicitado una pena de hasta 20 años de presidio, el tribunal impuso la condena de 14 años que deberá cumplir de manera efectiva.