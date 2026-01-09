Secciones
Cuáles son las regiones a las que se alertó por ola de calor: termómetro podría superar los 38°C

Para este viernes la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó una máxima de 33°C en Santiago, la que el domingo subiría hasta los 36°C en el centro de la ciudad.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó de una eventual ola de calor en seis regiones de la zona centra del país, entre ellas la Metropolitana.

Tras la baja de las temperaturas registrada en la víspera, para este viernes la DMC pronosticó una máxima de 33°C en Santiago, la que el domingo subiría hasta los 36°C en el centro de la ciudad, mientras que en la zona norte de la RM el termómetro podría superar los 38°C.

Por su parte, el meteorólogo Jaime Leyton detalló que ese mismo domingo “el foco de calor podría llegar perfectamente a superar los 37°C en Talca“.

El experto de Mega alertó que entre las 10:30 mañana y las 13:30 horas “se produce la mayor variación en la temperatura”, por lo que hay que preocuparse de estar bien hidratado

Las regiones para las que se alertó por ola de calor

De acuerdo con lo alertado por la Dirección Meteorológica de Chile, en seis regiones de la zona central del país las temperaturas máximas superarán los 30 grados y, en algunas de ellas, podría declararse una ola de calor.

Lo anterior a la raíz de la presencia de una dorsal en altura que se prolongaría al menos hasta la tarde del próximo domingo 11 de enero.

En concreto, las regiones en las que se prodría registrar una ola de calor son:

  • Región de Valparaíso. Máximas entre 34 y 36°C el domingo en precordillera y valles precordilleranos.
  • Región Metropolitana. Máximas entre 33 y 34°C el viernes, sábado y domingo en valles, precordillera y cordillera costa.
  • Región de O’Higgins. Máximas entre 31 y 34°C el viernes, sábado y domingo en valles, precordillera y cordillera costa.
  • Región del Maule. Máximas entre 30 y 34°C el viernes en valles, precordillera y cordillera costa.
  • Región del Ñuble. Máximas entre 30 y 34°C el viernes y domingo en precordillera, valles y cordillera costa.
  • Región del Biobío. Máximas entre 31 y 36°C el viernes y sábado en precordillera, valles y cordillera costa.

Especial atención deben prestar este fin de semana los habitantes de Talca (37°C el sábado y 36°C el domingo) y Chillán (37°C el sábado).

