Calor extremo afectará a la zona central durante el fin de semana

A partir del viernes 9 y hasta el lunes 12 de enero, un escenario de ola de calor predominará en la zona central de Chile, producto de altas presiones que producirán cielos despejados y extremos térmicos.

Así lo informó el académico y agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (Citra) de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, quien informó que “el desarrollo de una dorsal cálida, en niveles medios de la atmósfera, asociado a vientos cálidos de travesía, generarán las condiciones propicias para un fin de semana con temperaturas extremas muy cálidas, con impactos en las personas, en la agricultura y con riesgo de incendio forestales”.

Según los modelos del Citra, se estima -especialmente el domingo- la probabilidad de máximas entre 36 y 38 °C en sectores agrícolas de Santiago, como El Monte, Buin, Paine, Melipilla y Curacaví.

Para las regiones de O’Higgins, del Maule y de Ñuble, los valores más elevados se registrarían el sábado con temperaturas entre 36 a 37 °C en sectores urbanos y 38 °C en áreas agrícolas rurales. Para el domingo las máximas extremas deberían descender levemente a registros entre 36 a 37 °C.

Ante este escenario, el experto puso especial énfasis en la adaptabilidad de los hogares para enfrentar el calor extremo.

“Las ciudades generan islas de calor producto de la baja arborización, la pavimentación, falta de césped, edificios que impiden los flujos de aire internos; además de la geografía de cuenca -en que se ubican muchas ciudades del valle central- impide que el calor se disipe durante la noche”, precisó Patricio González Colville.

En esta línea, proyectó que “probablemente, será una constante durante enero y febrero de 2026, lo cual debe hacer pensar sobre las políticas de adaptación respecto a la habitabilidad y confort bioclimático de nuestras ciudades, frente al calor diurno y nocturno. Las proyecciones de modelos probabilísticos internacionales han explicitado que 2024, 2025 y 2026 están siendo los años más cálidos registrados en el siglo XXI a nivel global”.

