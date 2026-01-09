Los delitos por los que el ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, fue condenado a 16 años de cárcel

El Tribunal dio a conocer las penas privativas de libertad y condenas económicas del ex alcalde de Rancagua, tras ser declarado culpable el pasado 23 de diciembre.

Este viernes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dio a conocer la condena contra el ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien fue declarado culpable el pasado 23 de diciembre por los delitos de cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos.

En la audiencia, que fue seguida por Godoy de forma remota debido a que se encuentra en prisión preventiva desde hace un año y ocho meses, el tribunal detalló las penas privativas de libertad, sanciones accesorias y condenas económicas que tendrá que cumplir.

Por el delito de cohecho, Juan Ramón Godoy fue sentenciado a 12 años de presidio mayor en su grado medio. A ello, se le sumaron cuatro años más por el delito de lavado de activos, en su grado máximo.

De esta forma, el ex jefe comunal deberá cumplir 16 años de cárcel. Además, fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

Con respecto a lo económico, la condena considera una multa de 400 millones de pesos, principalmente por el delito de cohecho. En cuanto a la demanda civil de indemnización de perjuicios, el tribunal ordenó a Juan Ramón Godoy el pago de $540 millones.

Teniendo en cuenta lo anterior, las sanciones económicas del ex alcalde de Rancagua superan los $900 millones.