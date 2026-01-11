El balance de Conaf ante aumento de incendios forestales: doce en combate y tres controlados

La Región de Ñuble mantiene un incendio bajo observación en la comuna de Pinto, con 5,5 hectáreas afectadas y alerta roja comunal activa.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó hasta las 17:30 horas de este domingo un total de doce incendios forestales activos en combate a lo largo del país, mientras tres siniestros han sido controlados en las últimas horas.

El balance evidencia un aumento en la actividad de incendios que compromete a seis regiones del territorio nacional.

La Región de La Araucanía concentra la mayor cantidad de focos activos con cinco incendios simultáneos. El más grave es el siniestro San Sebastián en la comuna de Lumaco, que ha consumido 60 hectáreas de superficie preliminar.

En la misma comuna se registra el incendio Loncoyan Grande con 8 hectáreas afectadas, mientras que en Cholchol, Temuco y Lonquimay se mantienen tres focos menores que suman 1,31 hectáreas comprometidas.

En la Región de Ñuble, el incendio Reserva Ñuble en la comuna de Pinto mantiene bajo observación 5,5 hectáreas afectadas.

Conaf decretó alerta roja comunal para este sector, lo que implica la movilización de recursos adicionales y el monitoreo permanente por personal especializado debido a las características técnicas del siniestro.

La Región del Maule presenta dos incendios forestales: un foco en Rincón de Morales en Teno con 10 hectáreas comprometidas, y otro en El Manzano en Pelarco con 0,3 hectárea.

En el Biobío, el siniestro Rucahue Sur afecta 0,5 hectárea en la comuna de Laja.

La zona centro del país también enfrenta emergencias forestales. En la Región Metropolitana, el incendio Peralillo en Lampa compromete 2 hectáreas, mientras que en Valparaíso el foco Fundo Chai Chai en Cabildo afecta 0,1 hectárea.

La Región de Los Lagos mantiene un incendio en Pichidama, comuna de Puyehue, con 1,4 hectáreas dañadas.

Entre los incendios controlados, destaca el siniestro Victoria en la región de La Araucanía con 16,8 hectáreas contenidas. También fueron controlados los focos Alcones en Ovalle (Coquimbo) con 1,6 hectáreas y Colina Yungay en Quellón (Los Lagos) con 3,1 hectáreas afectadas.

Los equipos de Conaf informaron que trabajan en coordinación con brigadas de emergencia de otras instituciones para combatir los doce focos activos, en un contexto de altas temperaturas y condiciones climáticas que mantienen el riesgo de propagación del fuego en distintas zonas del país.