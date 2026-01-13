Caso Gatica: la Fiscalía respaldó trabajo de Ximena Chong tras la absolución de Crespo

“No me queda más que felicitarlos por el trabajo que han hecho”, manifestó el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Luego de que el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este martes al ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, como autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, respaldó el trabajo realizado por la persecutora Ximena Chong.

“Cada una de las personas que ha llevado adelante este trabajo, no me queda más que felicitarlos por el trabajo que han hecho”, comenzó su evaluación el fiscal Armendáriz.

“En definitiva, para el Estado de Derecho es importante que en este tipo de situaciones, es decir, una persona que ha sido privada de su vista por un agente del Estado, sea determinado si esa conducta es dolosa y antijurídica por quien corresponde: los tribunales. Y lo que hemos hecho es llevar ese trabajo“, complementó el persecutor.

Fiscalía respaldó el trabajo de Ximena Chong en el caso Gatica

Luego, el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte respaldó el trabajo que llevó a cabo la persecutora en el caso Gatica, Ximena Chong.

“Lo que hay que tener presente es que la postura de la Fiscalía era querer y esperar un veredicto acusatorio, condenatorio. Se ha resuelto otra cosa, cada cual verá los adjetivos que quiere“, planteó.

A continuación, el fiscal Xavier Armendáriz manifestó que se debe “recordar que esta es una causa que no está terminada”.

“No ha habido redacción de fallo alguno porque lo que acabamos de leer es un veredicto. Me parece que cualquier opinión que se haga respecto del veredicto es eso, es una opinión“, complementó.

“En definitiva, aquí lo que interesa es que las pruebas se presentaron y el tribunal ha resuelto. Y tengan presente que el veredicto se basa justamente en el trabajo de la Fiscalía, lo que da cuenta que este fue objetivo y profesional“, concluyó.

Respecto de la misma persecutora, Claudio Crespo manifestó tras el veredicto que “a mí la fiscal (Ximena) Chong me ha perseguido en forma parcial“.

“No puede ser que el Ministerio Público esté obsesionado con perseguir a un carabinero que solamente cumplía con sus obligaciones en un momento tan drástico y triste como lo fue el estallido“, complementó.