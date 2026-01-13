“Por qué una persona que quita la visión a otro no es condenado”: Gustavo Gatica cuestiona absolución de Crespo y buscará nulidad del juicio

Pese a lamentar el resultado, Gatica mencionó que lo tranquiliza que se acreditara que “Claudio Crespo fue el autor del disparo” que lo cegó. Además, anunció que de ser necesario, recurrirá a cortes internacionales.

El diputado electo Gustavo Gatica lamentó la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que este martes absolvió al ex carabinero Claudio Crespo por las agresiones que lo dejaron ciego en el marco del denominado estallido social.

Pese a que se acreditó que Crespo ejecutó los disparos que lo impactaron, la justicia absolvió al ex teniente coronel amparándose en la legitima defensa del acusado y desestimando el delito de apremios ilegítimos.

Tras conocer el veredicto del Tribunal, en las afueras del Centro de Justicia, Gatica manifestó que “claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo“.

“Eso a mí me tranquiliza demasiado en el ámbito más personal, yo les puedo decir que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo”, añadió.

Gustavo Gatica advirtió que llegará a las últimas instancias para buscar la nulidad del juicio contra Claudio Crespo

Con respecto a su futuro rol en el Congreso, el diputado electo cuestionó: “Por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado. Eso lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile. Y esa es una conversación que vamos a tener nosotros más adelante en el futuro Congreso”.

En esa línea, expresó: “Hay cosas que cambiar, por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel. Eso tenemos que cambiarlo“.

Tras ello, Gustavo Gatica adelantó que recurrirá a las últimas instancias para buscar anular el juicio. “Voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Creo súper relevante, por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes”, declaró.

“Yo les quiero decir a todas las personas que están aquí rodeándome que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. si es necesario a cortes internacionales, así lo vamos a hacer“, sentenció.