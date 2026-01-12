Ante denuncia de bloqueo de pasaportes vigentes: así puedes revisar el estado de tu documento

Diversos usuarios denunciaron que sus pasaportes recientemente renovados aparecían como “no vigentes”, atribuyendo esto a un error del Registro Civil.

En medio de la temporada de viajes internacionales en el marco de vacaciones de verano, diversos usuarios han denunciado el bloqueo sin previo aviso de sus pasaportes a pesar de que se encontraban vigentes y con fecha de expiraciones en años posteriores, lo cual respondería a un error administrativo del Registro Civil.

A través de redes sociales, las personas que han resultado afectadas han expuesto que al consultar el estado de su documento, este aparecía como “no vigente”. Lo anterior, pese a que lo hayan renovado recientemente.

Dianella Anziani, fue una de las afectadas que compartió su testimonio a través de TikTok, señalando que recibió una llamada el pasado 8 de enero, donde le informaron que su pasaporte había sido bloqueado por error, y de acuerdo a su relato, le comentaron que esto también habría afectado a otras personas.

En dicho registro, son varios los usuarios que expusieron el mismo problema, manifestando su inquietud debido a sus viajes próximos.

Frente a este hecho, desde el Registro Civil emitieron un comunicado en el cual explicaron que el bloqueo se debe a “revisiones administrativas específicas” y que cuando se detecta una situación así, se toma contacto directamente con las personas afectadas.

¿Cómo revisar el estado de tu pasaporte?

En medio del incremento de viajes por las vacaciones de verano, es importante revisar el estado de tu pasaporte para no tener problemas en tus planes y tener tiempo para regularizar la situación, en caso de ser afectado.

Para revisar la vigencia de su documento, debes ingresar a ESTE LINK. Tras ello, debe digitar su RUT, seleccionar el tipo de documento (cédula o pasaporte) y finalmente escribir el número de pasaporte.

De esta forma, podrás saber si el pasaporte está vigente o bloqueado.