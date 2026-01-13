Claudio Crespo tras ser absuelto del Caso Gustavo Gatica: “Este triunfo histórico se lo doy a los Carabineros de Chile”

Claudio Crespo adelantó que evaluará qué acciones tomar contra el Estado, “porque tiene mucha responsabilidad en dejar solos a los Carabineros”.

El ex teniente de Carabineros, Claudio Crespo, realizó sus descargos tras ser absuelto por el 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago del caso de Gustavo Gatica, después de ser acusado de dejarlo ciego en el marco del denominado estallido social.

A pesar de que se acreditó que Crespo realizó los disparos que impactaron a Gustavo Gatica, la justicia absolvió al ex teniente coronel amparándose en la legitima defensa del acusado y desestimando el delito de apremios ilegítimos.

Tras conocer el veredicto, en las afueras del Centro de Justicia el ex funcionario de la policía uniformada manifestó estar “muy contento”, señalando que “se hizo justicia, porque no puede ser que en este país, en este caso el Ministerio Público, haya perseguido de tal magnitud a los carabineros que lo único que hicimos en el estallido, yo le digo estallido delictual, fue defender a los vecinos, defender a las víctimas y tratar de poner orden”.

El descargo de Claudio Crespo tras veredicto del Caso Gustavo Gatica

Bajo este contexto, le dedicó el resultado a todos los funcionarios que son parte de la institución: “El triunfo que hoy día tuvimos histórico, se lo doy y se lo otorgo a todos los Carabineros de Chile, a todos aquellos que día tras día están arriesgando sus vidas, ahora incluso su libertad, por proteger a las víctimas de la delincuencia, del vandalismo y de la insurrección”.

Siguiendo en esa línea, adelantó los posibles escenarios que podría enfrentar la institución cuando asuma Kast en La Moneda: “Tienen todo mi apoyo en las cosas que vienen, porque este año con el próximo gobierno, van a haber situaciones complejas con el orden público, y son los Carabineros de Chile los que van a defender a la ciudadanía de la barbarie, de la insurrección y del vandalismo”.

Posteriormente, se refirió al actuar del Ministerio Público en este y otros casos emanados del estallido social, acusando que “a mí la fiscal Ximena Chong me ha perseguido en forma parcial… me metieron cinco casos y me metieron dos juicios”. En esa línea, planteó que la Fiscalía está “obsesionada” con perseguir a carabineros que cumplían “sus obligaciones en un episodio tan drástico y triste para la historia nacional como fue el estallido”.

Considerando lo anterior, aseguró que “vamos a ver qué acciones vamos a ejecutar. Porque aquí claramente el Estado de Chile tiene mucha responsabilidad en los hechos ocurridos y en dejar solos a los Carabineros”.