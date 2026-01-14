“Nos quieren echar la culpa” y “para nosotros es terrible”: las declaraciones de los hijos de Julia Chuñil antes de ser detenidos

Tres hijos y un ex yerno de Julia Chuñil fueron detenidos esta madrugada por su presunta participación en el crimen.

Durante la madrugada de este miércoles, se concretó la detención de cuatro personas por su presunta participación en el homicidio de Julia Chuñil, quien desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Chuñil, en la Región de Los Ríos.

Entre los imputados figuran sus tres hijos (Pablo San Martín Chuñil, Jeannette y Javier Troncoso Chuñil) y un ex yerno (Flavio Bastías Bastidas), quienes serán formalizados este miércoles.

Antes de ello, Javier y Pablo realizaron diferentes apariciones públicas para abordar el caso, advirtiendo que para la Fiscalía eran los principales sospechosos.

De hecho, el pasado viernes 9 de enero, Pablo estuvo en el concierto de Manu Chau en Temuco, donde se subió al escenario a entregar un mensaje.

“Para nosotros estamos pasando por un momento muy terrible de no saber dónde está mi madre. Escuchar, leer en un informe que a Julia Chuñil la quemaron, para nosotros es muy terrible“, sostuvo junto a carteles que apuntaban a empresarios como posibles culpables.

“Para nosotros no es muy grato estar acá, con la tristeza que tenemos por no tener a nuestra madre al lado y que nos estén culpando a nosotros es terrible. Y por eso estamos acá, para difundir el tema de mi madre”, añadió, cerrando con un “justicia por mi madre”.

X. Pablo San Martín en concierto Manu Chau.

Qué dijeron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

Semanas antes, Javier y Pablo también hablaron en televisión, precisamente con Chilevisión, para referirse a las sospechas que los investigadores tienen sobre ellos.

En este sentido, Javier explicó el hallazgo de sangre al interior de su habitación: “Yo igual en mi pieza, tengo herramientas, huinchas que uno se puede cortar… tornillos. Entonces claro que sí puede ser sangre mía”.

No obstante, aclaró que “nunca he tenido peleas, pero sí alegatos con mi mamá. Qué mamá no corrige a un hijo aunque tenga 60 años, para una mamá siempre va a ser su hijo, siempre va a querer lo mejor. Entonces sí había discusiones de mamá-hijo, lo normal”.

“Yo por mi parte no tengo nada que ver en la desaparición de nuestra madre. Yo era el más cercano que estaba a ella, yo sé las partes donde podría haber caído. Incluso, me las he dado de investigador solo, investigar, hacer el ejercicio, si no fue allá arriba, que se extravió, se perdió acá”, aseguró.

Por su parte, Pablo aseveró que “no tengo nada que ver con la desaparición de mi madre, yo no la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas y algo de terreno cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación”.

En cuanto a las acusaciones contra su familia, afirmó que “es parte del montaje que nos quieren hacer a nosotros, aquí nos quieren echar la culpa desde el primer minuto”.