Vuelco en Caso Julia Chuñil: Por qué detuvieron a sus tres hijos y ex yerno

Durante la madrugada se concretó la detención de cuatro personas por su presunta participación en el homicidio de Julia Chuñil, quienes serán formalizados esta jornada.

Durante la madrugada de este miércoles, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, personal de Carabineros y de la Fiscalía Regional de Los Ríos concretó la detención de cuatro imputados por su presunta participación en el homicidio y desaparición de Julia Chuñil, a quien se le perdió el rastró el 8 de noviembre de 2024.

De acuerdo a información del Ministerio Público, los detenidos son los tres hijos de la víctima (Pablo San Martín Chuñil, Jeannette y Javier Troncoso Chuñil) y un ex yerno (Flavio Bastías Bastidas) de la dirigenta mapuche.

Dicho procedimiento se llevó a cabo a eso de las 05:00 horas en las comunas de Máfil y Temuco, donde más de un centenar de efectivos policiales fueron parte.

En este marco, la fiscal regional, Tatiana Esquivel, expuso que “se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a los policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al Tribunal órdenes de detención”.

Los delitos que se les imputará a los hijos y ex yerno de Julia Chuñil

El Ministerio Público habría concluido en que el asesinato de la activista ambiental habría tenido lugar en su casa y no en el fundo La Fritz, donde se denunció su desaparición.

Sumado a ello, se habrían detectado actitudes “sospechosas” en el comportamiento de los hijos de Julia Chuñil, como la intimidación a testigos y la quema de ropa en un tambor, según consigna Meganoticias.

Bajo este contexto, los cuatro detenidos serán formalizados este miércoles en el Juzgado de Garantía de Los Lagos. En la instancia, la Fiscalía les imputará el delito de robo con violencia, y a los hijos de la víctima se les acusará de de parricidio. En el caso del ex yerno, se le imputará el delito de homicidio calificado.