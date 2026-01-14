Suspensión de PGU a 13 mil adultos mayores por error: cómo revisar el estado del beneficio y la medida que adoptó el IPS

Adultos mayores denunciaron que se les suspendió el pago de la PGU por presuntamente haber permanecido 180 días fuera del país, pese a que algunos ni siquiera tienen pasaporte.

Durante esta semana, se dio a conocer que a 13 mil adultos mayores se les suspendió la Pensión Garantizada Universal (PGU) por un error administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS).

Lo anterior, debido a que supuestamente habrían estado fuera de Chile por más de de 180 días, a pesar de que algunos ni siquiera poseen pasaporte.

De acuerdo a 24 Horas, la entidad notificó la extinción del beneficio por medio de una carta formal, en la cual citó información de “organismos externos”.

“Dice que le extinguieron la PGU porque había viajado 180 días fuera del país. Mi mamá no tiene pasaporte, nunca ha viajado fuera del país, es grave, porque le están quitando la pensión a gente”, sostuvo una las denunciantes.

Frente a esto, desde el IPS afirmó que por mandato legal, deben revisar periódicamente el cumplimiento de permanencia en el país para otorgar la PGU. Junto con ello, confirmaron que han recibido numerosos reclamos por este error, los cuales ya están en proceso de revisión.

Cómo revisar si suspendieron el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Para verificar el estado del pago, se puede consultar en el sitio web de ChileAtiende. Ingresa a ESTE LINK y luego al Sistema Integrado de Beneficios Solidarios, donde con el RUT y la fecha de nacimiento podrás acceder a la información.

Respecto a la liquidación de pago, debes revisar si aparece el monto correspondiente a la PGU en el desglose. Si solamente está la pensión de la AFP, es una señal de que fue suspendida.

En caso de que prefieras consultar con un ejecutivo, ChileAtiende tiene estos canales disponibles:

Call Center: Llama al 101.

Sucursales: Revisa las oficinas de ChileAtiende/IPS (HAZ CLIC AQUÍ para ver las ubicaciones).

Para solucionar una eventual suspensión, debes solicitar un Certificado de Viaje a la Policía de Investigaciones (PDI). Sin embargo, esa es la misma institución la que notifica al IPS de los supuestos viajes.

La medida que anunció el IPS tras masivo error que dejó a adultos mayores sin PGU

Durante esta jornada, el IPS reveló que mantendrá la entrega del beneficio hasta realizar una nueva revisión.

“Queremos dar la tranquilidad de que ninguna persona se quedará sin su PGU si cumple los requisitos legales. Por eso aprovechamos este medio para reiterar a las personas usuarias que sus pagos seguirán vigentes mientras se hace una revisión más acabada de sus antecedentes de residencia”, expusieron.

Según el comunicado, el organismo aseguró que las cartas de suspensión se enviaron en el contexto de una revisión anual para corroborar que las personas sigan cumpliendo con el requisito de permanecer en el país.

“El IPS está obligado a enviar las notificaciones correspondientes a partir de la información de entradas y salidas provista por los organismos competentes, lo que corresponde al proceso habitual de revisión“, sostuvieron.

En este marco, se determinó que cerca del 0,4 % de los beneficiarios “se les debe revisar el cumplimiento del requisito de residencia para mantener la PGU”.