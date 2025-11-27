Calcula tu pensión: descubre cuánto subirá tu jubilación gracias a la Reforma Previsional

El objetivo de la plataforma es entregar información clara y personalizada sobre cómo la reforma previsional beneficiará la pensión mensual de las personas ya jubiladas.

El Ministerio del Trabajo presentó la plataforma Mi Mejor Pensión, un simulador que permite a las personas pensionadas estimar cuánto podrían aumentar su jubilación con la entrada en vigencia la Reforma Previsional.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer información clara, personalizada y directa sobre los efectos específicos de la reforma previsional, especialmente para las personas que ya están jubiladas y desean entender cómo variará su pensión mensual.

“Esta es una reforma histórica que busca mejorar las pensiones de los actuales jubilados y eso va a empezar a ocurrir a través de los beneficios que se van a entregar por años cotizados”, indicó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

La reforma permitirá “saldar una deuda que teníamos con nuestras mujeres pensionadas actuales y futuras, debido a que el sistema las castigaba porque vivían más y sus pensiones finalmente eran más bajas”, agregó.

Calcula tu pensión: descubre cuánto subiría tu jubilación gracias a la Reforma Previsional

El simulador de pensiones tiene como propósito entregar información personalizada, clara y sencilla sobre los beneficios del Seguro Social y el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Mi Mejor Pensión es una herramienta en línea que permite comparar tu pensión actual con una proyección de cuánto aumentaría gracias a la reforma previsional.

Cuando ingresas tus datos, la plataforma te mostrará:

Tu pensión actual.

El monto estimado considerando los beneficios de la Reforma (mayor PGU y Seguro Social).

El detalle de tus años de cotización reconocidos por el sistema.

La idea es que cada persona pueda ver de forma directa cómo estas medidas impactarán en su ingreso mensual.

El simulador está dirigido exclusivamente a personas jubiladas de 65 años o más que reciben una pensión a través de retiro programado (AFP) o renta vitalicia (Compañías de Seguros).

¿Cómo acceder al simulador?

Entrar al sitio oficial de la reforma previsional.

Seleccionar el acceso al simulador.

Identificarte con tu RUT y ClaveÚnica.

Revisar tu ficha personal, donde verás tus datos y la comparación de montos.

No se requiere postulación ni trámites adicionales. El incremento por el Seguro Social y el ajuste de la PGU se aplicarán automáticamente. Junto a ello, el Gobierno destacó que son beneficios permanentes y se pagan todos los meses.