Claudio Crespo defiende su actuar tras absolución y responde a polémica por imagen de Gatica en una lápida

Claudio Crespo afirmó que “es lamentable lo que le pasó a Gustavo Gatica” y abordó las diferentes críticas que surgieron luego de que compartiera un meme que hacía alusión al “octubrismo” y al diputado electo.

El ex carabinero, Claudio Crespo, abordó el fallo que lo absolvió del caso de Gustavo Gatica y respondió a la polémica que se generó por la publicación de un meme donde aparecía una tumba con la palabra octubrismo y una imagen del ahora diputado electo.

En este contexto, señaló que es “lamentable” lo que le ocurrió a Gatica, pero justificó su actuar y el de la policía uniformada en el marco de las protestas en el denominado estallido social.

“Nadie en este caso, y ojalá a futuro, debería terminar como él, en una manifestación cualquiera sea, pero hay que entender también lo que pasaba en ese tiempo, o sea, el contexto general de los hechos facultaban a la policía a hacer uso de sus armas de fuego“, comenzó diciendo Claudio Crespo en diálogo con Radio Agricultura.

En este sentido, explicó que cualquier carabinero “tenía la autorización para dispararle” y recalcó que “lo que le pasó a Gustavo Gatica es lamentable, pero aquí se podrían haber lamentado muchas muertes a manos de Carabineros, producto de esta defensa de los ataques que ellos nos hacían”.

“Si el contexto general uno lo analiza, ve que aquí lamentablemente se expuso un riesgo que era muy evitable“, añadió, señalando que Gustavo Gatica formaba parte de la denominada primera línea el día de los hechos.

Claudio Crespo cuestiona el “octubrismo” y responde a la polémica por meme que publicó en redes sociales

Por otro lado, Crespo se refirió a las críticas que se originaron por una imagen que publicó en sus redes sociales, manifestando que “si uno hace un análisis de ese periodo y todo lo que ocurrió post 18 de octubre, es fácil llegar a la conclusión de que eso no trajo ninguna cosa favorable a nuestro país”.

En este marco, enfatizó que “yo no hice ese meme, es un meme que ha salido muchas veces, en muchas publicaciones, es porque lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años, el tema de la convención constituyente, donde los chilenos rechazaron esa nueva constitución con un 62%, todo eso ha matado el relato que se entabló en el octubrismo“.

En cuanto a los cuestionamientos que ha hecho el presidente Gabriel Boric sobre el veredicto de este caso, Crespo mencionó que “yo lo tomo como una un descargo propio de él”, agregando que “a un mes y tanto de terminar su mandato, empieza a sacar su voz como más que presidente, como alguien que vuelve a ser como el dirigente anterior, yo lo veo como de esa naturaleza”.

“Aquí se hizo un juicio que no duró un mes, ni dos meses, duró catorce meses, los tres magistrados tuvieron todo ese periodo para analizar toda la prueba presentada para llegar a una conclusión y tomar la mejor decisión, y yo creo que que dentro de lo que pasó en la audiencia, fue una decisión bien pensada, bien analizada, con todos los antecedentes”, cerró.