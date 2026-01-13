Presidente Boric: “No veo proporcionalidad en que le saquen los ojos a Gustavo Gatica”

El jefe de Estado planteó que “Gustavo hoy no puede ver y quien se demuestra que le disparó no recibe una condena. Eso a mí, por lo menos, me resulta desgarrador”.

El presidente Gabriel Boric mostró su tristeza por la decisión de la Justicia de absolver a Claudio Crespo en el Caso de Gustavo Gatica, a pesar de confirmarse que fue quien dejó ciego al ahora diputado electo.

En entrevista con CNN Chile, el jefe de Estado dejó en claro que “en primer lugar lo que puedo decir es empatizar con Gustavo, con su familia, tratar de entender y dimensionar todo lo que han sufrido… y aún así, pese a todo, él proyecta humanidad, templanza, y sus declaraciones creo que dan cuenta del carácter de Gustavo y el tremendo aporte que va a ser en el Parlamento en el futuro”.

En esta línea, precisó que “no conocemos la sentencia, sólo conocemos el veredicto. Por lo tanto, para poder saber las implicancias o en qué ley se basa todavía es muy precipitado, conocemos lo que dijo la jueza, pero aún no el detalle”.

“Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación, y no hay una condena por aquello, hunde el desconcierto, y si bien todavía hay instancias para reclamar esta sentencia, que ya lo anunció Gustavo y sus abogados, resulta duro”, recalcó el presidente Boric.

El mandatario reconoció estar “triste” por la situación de Gustavo Gatica. “Me provoca un desgarro muy grande porque se argumenta en la lectura del veredicto sobre la legítima defensa y se habla mucho del contexto de violencia y yo espero que si en algo pudiéramos consensuar todos los chilenos y chilenas, más allá de los alegatos y de qué lado se pone uno, es que ojalá algo de estas características donde haya estos niveles de violencia por parte del Estado y de algunos grupos de manifestantes, no vuelva a suceder”, argumentó.

Presidente Boric pone en entredicho argumento de “legítima defensa” de Crespo

Consultado sobre el veredicto que apuntó a un episodio de “legítima defensa” para justificar el actuar de Claudio Crespo en el episodio donde fue herido Gustavo Gatica, el presidente Gabriel Boric sostuvo que “el argumento de legítima defensa tiene unos requisitos copulativos para poder llevarse como argumento, y uno de ellos es la proporcionalidad”.

“A mí me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales que tiene todo el equipamiento que tiene Fuerzas Especiales contra un manifestante que claramente no está ni armado y que tiene las consecuencias que tiene. Yo no veo una proporcionalidad entre que les saquen los ojos a Gustavo Gatica y el riesgo del ataque que me imagino es parte del argumento”, dejó en claro.

Junto con ello, reiteró que “Gustavo hoy no puede ver y quien se demuestra que le disparó no recibe una condena. Eso a mí, por lo menos, me resulta desgarrador. Evidentemente el Poder Judicial es un poder independiente, es autónomo, quedan recursos procesales pendientes y, por lo tanto, esto se va a seguir tramitando, pero en lo humano es muy desgarrador”.