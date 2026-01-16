Secciones
Claudio Crespo responde a presidente Boric por críticas a su absolución: “Es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado”

“Los fiscales buscaron pruebas e hicieron una reunión con los policías en que decidieron que yo era el responsable y de ahí no se movieron”, acusó Crespo.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, a quien el Cuarto Tribunal Oral de Santiago absolvió del cargo de lesiones graves gravísimas que dejaron ciego a Gustavo Gatica, criticó los cuestionamientos del presidente Gabriel Boric a la decisión judicial.

De acuerdo con lo que estableció el tribunal, si bien un disparo del ex carabinero hirió el 8 de noviembre de 2019 al entonces estudiante, su actuación se enmarca en una defensa legítima privilegiada y en la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal.

Al abordar las palabras del mandatario, Crespo sostuvo que “el presidente está tremendamente equivocado; o sea, él no puede de ninguna manera cuestionar una decisión de un tribunal“.

En la entrevista que le concedió a La Tercera, el ex teniente coronel de la policía uniformada apuntó que “los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia”.

Además, Boric está equivocado. Acá no hay impunidad, acá habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado. Le queda un mes y medio como presidente y es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado“, recalcó Claudio Crespo.

Además de Boric, Claudio Crespo también criticó a la Fiscalía

El ex carabinero también criticó el papel que desempeñó la Fiscalía en la indagatoria del caso, y planteó que “acá el problema es que no se investigó para conocer la verdad, se investigó con un sesgo“.

Los fiscales buscaron pruebas e hicieron una reunión con los policías en que decidieron que yo era el responsable y de ahí no se movieron“, argumentó al respecto.

Luego calificó el trabajo del órgano persecutor como “pésimo” y planteó que “el fiscal debe buscar la verdad, no una condena. No puede investigar con una idea preconcebida. Eso les costó una absolución unánime”.

Respecto de sus dichos en cuanto a que la Fiscalía tomó una decisión institucional en cuanto a perseguir a Carabineros y no a los manifestantes, Claudio Crespo dijo que se basan en datos. “Entre el 18 de octubre (de 2019) y marzo de 2020, Carabineros detuvo a cerca de 30.000 personas, casi 20.000 por distintos delitos que se cometían en las zonas de protestas. Hoy hay 13 presos del estallido, mientras hay más de 70 uniformados procesados o condenados“, apuntó.

Estuve 420 días preso. Mi imagen quedó dañada. Mi familia sufrió. Yo solidarizo con Gatica, pienso en sus padres, y a veces converso con mi esposa y le digo qué difícil debe ser quedar ciego, pero yo siempre sostuve que aquí hubo un error institucional grave y que alguien debía hacerse responsable por haber autorizado y entregado una munición defectuosa”, concluyó el ex teniente coronel de Carabineros.

