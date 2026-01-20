¿Intento de robo o imprudencia?: lo que se sabe del choque que dejó una carabinera fallecida

El conductor del vehículo involucrado en el incidente se dio a la fuga y se desconoce su paradero.

Un choque en la intersección de las calles Ñuble con San Diego, en la comuna de Santiago Centro, terminó con una carabinera de civil fallecida.

En la información que se ha conocido hasta el momento, el hecho ocurrió a eso de las 00:30 horas cuando la funcionaria conducía su motocicleta al momento de impactar a un auto blanco, el cual se dio a la fuga. Por circunstancias que se investigan, uno de los involucrados no respetó la luz roja.

De momento se desconocen las causas de lo ocurrido, pero, en primera instancia, testigos apuntaron a que la uniformada realizó una maniobra evasiva, puesto que el vehículo quiso impedirle el paso. En él habrían estado delincuentes que buscaban concretar una encerrona.

El fiscal Fernando Ruiz, de la Fiscalía Centro Norte, aseguró que “no estamos descartando ninguna hipótesis, pero podemos establecer preliminarmente que la circunstancia en la cual se produjo este lamentable suceso es en relación con la colisión entre dos vehículos”.

“No podemos descartar que la funcionaria haya venido huyendo de un eventual robo. Por lo tanto, es una situación que deberán confirmar o descartar las diversas diligencias que estamos realizando”, agregó el persecutor, confirmando también que se desconoce el paradero del conductor del vehículo involucrado en el choque.

Sin embargo, precisó que a raíz del relato de un testigo, “este vehículo de color blanco había estado realizando un seguimiento de la víctima, pero -según el registro de las cámaras de seguridad que se han levantado- se descarta esa versión“. De hecho, en las imágenes, “se podría apreciar que circulaba a exceso de velocidad y, por lo tanto, eso podría haber influido en el resultado final”.

El jefe de la zona oeste, General Alex Bahamondez, detalló que la carabinera de 30 años fallecida en el choque “se encontraba fuera de sus funciones al momento de la colisión. Ella estaba saliente de servicio. Trabajaba en la Escuela de Especialidades, era instructora de adiestramiento policial, cabo primero”.