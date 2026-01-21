Caso María Ercira: cuáles son las causas que indaga la Fiscalía a 20 meses de su desaparición

Luego de que la dueña del fundo Las Tórtolas pasó a ser declarada como imputada, desde la Fiscalía se ratificó que se están indagando dos causas en el caso.

El pasado 12 de enero se cumplieron 20 meses desde la desaparición de María Ercira Contreras desde el restaurante del fundo Las Tórtolas, en Limache, y de acuerdo con lo confirmado por fuentes cercanas a la investigación, la Fiscalía se encuentra indagando dos causas vinculadas al caso.

Ese día 12 de mayo de 2024, la adulta mayor de 86 años compartía en ese lugar junto a parte de su familia, en el marco de la celebración del Día de las Madres.

En un momento, María Ercira se levantó de su silla y se dirigió al baño, pero pasados algunos minutos y luego de que no regresara, familiares fueron a buscarla, y tras no encontrarla por ninguna parte, dieron aviso a la administración del restaurante y alertaron a Carabineros sobre su desaparición.

Tras casi dos años de infructuosa búsqueda, para los próximos días está previsto que se reanuden estas labores en diversos sectores al interior del fundo con equipos especializados.

Las dos causas que indaga la Fiscalía en el caso María Ercira

Luego de que la dueña del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, pasó a ser declarada como imputada en el marco de la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, desde la Fiscalía se ratificó que se están indagando dos causas en el caso.

La primera es “aquella donde se investiga la desaparición de doña María Ercira Contreras Mella“, que se inició tras la denuncia por presunta desgracia presentada ante Carabineros.

La segunda, en tanto, se refiere a la que tiene a la dueña del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, como imputada, luego de que el abogado de la familia de la adulta mayor, Juan Carlos Manríquez, la vinculara a una posible obstrucción a la justicia.

“Es aquella iniciada por querella del abogado don Juan Carlos Manríquez, para que se investiguen los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público“, le precisaron desde la Fiscalía a T13.

Desde el ente persecutor indicaron que la segunda causa está “referida en términos generales a una imputación por presunto mal manejo, ocultación o entrega parcial de la evidencia recabada durante la investigación de la presunta desgracia de doña María Ercira Contreras“.

Para el abogado Manríquez, Mónica Kleinert aparece “como una de las personas que figura en la dinámica de la obtención de la evidencia audiovisual desde las cámaras de vigilancia del fundo Las Tórtolas y, por lo tanto, como acto de garantía procesal, se le debe considerar imputada”.