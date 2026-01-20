Caso María Ercira: por qué imputaron el delito de obstrucción a la justicia a dueña del fundo Las Tórtolas

Para los próximos días está previsto que se reanuden las labores de búsqueda en diversos sectores al interior del fundo con equipos especializados.

La dueña del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, pasó a ser declarada como imputada en el marco de la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, ocurrida en Limache el 12 de mayo de 2024.

Así lo afirmó Carla Hernández, la nieta de la adulta mayor de 86 años, quien indicó que el hecho se enmarca en una serie de cuestionamientos surgidos tras la entrega de los registros de las cámaras de seguridad del fundo.

Lo anterior, luego de que los peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) establecieron que dichos registros no corresponderían a las 24 horas completas, tal como lo había solicitado la policía civil.

Aquello, pese a que el acta firmada por la dueña del recinto aseguraba que había entregado todo el material requerido.

Imputaron a la dueña del fundo Las Tórtolas en caso María Ercira

Al abordar la imputación de la dueña del fundo Las Tórtolas en el caso de María Ercira Contreras, Carla Hernández explicó que “en el caso de mi abuela hay dos causas. Está la causa de desaparición por un presunto delito dentro del fundo, que podría ser secuestro, homicidio, ocultamiento, etcétera“.

Pero también “está la otra causa que se inició después, que es la arista de obstrucción a la investigación“, complementó.

Detalló a continuación que a la dueña del recinto de Limache se la imputó en la arista de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Una medida que se adoptó luego de que, a través de su abogado, Mónica Kleinert presentó un escrito en el que dijo que ella es imputada en esta arista por cómo se relatan los hechos. “Se lo aceptaron ahora en enero y ahora ella es interviniente en la causa“, planteó Hernández.

