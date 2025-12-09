La nueva esperanza de la familia de María Ercira: el equipo que se sumará a las labores de búsqueda

La nieta de la adulta mayor, Carla Hernández, entregó nuevos detalles sobre el caso de su abuela y dio a conocer una importante noticia en el marco de la investigación.

La familia de María Ercira Contreras dio a conocer que se abrió una “nueva esperanza” en la búsqueda de la adulta mayor que desapareció hace un año y medio en el Fundo Las Tórtolas, la comuna de Limache, Región de Valparaíso.

Mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de la mujer, su nieta Carla Hernández, afirmó que un grupo de rescatistas denominados Topos Chile, se sumarán a las labores, aunque todavía falta que las autoridades fijen fecha de ingreso al predio.

En diálogo con Mega, Hernández comentó que “estuve averiguando de una máquina que se llama georradar, que la usan en minería para saber qué hay bajo el suelo, siempre pensando en que a mi abuela la pueden haber ocultado y que por eso no se ha encontrado ningún rastro hasta ahora“.

Nieta de María Ercira Contreras entregó detalles sobre el trabajo de los Topos

Fue en este contexto, que tomó contacto con Francisco Lermanda Morales, líder de la ONG. “Le pregunto sobre la tecnología y me empieza a contar que tienen muchísima experiencia, muchos años trabajando en búsqueda de personas, y la verdad ha sido él muy, muy empático, muy amoroso con nosotros“.

Producto de lo anterior, la nieta de María Ercira Contreras expresó que “tenemos una luz de esperanza de que puedan encontrar a mi abuela. Nosotros creemos que ella no salió y ellos también piensan que puede estar ahí. Desde la Fiscalía Nacional están apoyando la cooperación de los Topos, ya está la autorización, pero no sabemos la fecha“.

A lo que añadió: “Nosotros creemos que ella está ahí (en el fundo), siempre hemos pensado que hay intervención de terceras personas, pero queremos encontrarla, eso es lo que a nosotros nos importa en este momento, y de ahí ir viendo qué pasó con ella. De verdad es muy angustiante no tenerla, no puede ser que una persona entre a un lugar y no salga de ahí”.

Para cerrar, Carla Hernández expuso que “estamos esperando que prontamente el grupo de los Topos pueda ir al lugar junto a la PDI, que les den también todas las facilidades para poder buscar. Idealmente, sería que el fundo abriera las puertas y dijeran ellos mismos entren, busquen lo que quieran, pero sabemos que las cosas no son así. Queda esperar que todo sea lo más pronto posible”.