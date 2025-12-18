Las autoridades destacaron que este aumento será el más moderado registrado en cinco años, muy por debajo de alzas pasadas como el 13,3 % observado en 2023.

A partir del 1 de enero de 2026, las autopistas urbanas e interurbanas concesionadas en Chile ajustarán sus tarifas de peajes y TAG, con un incremento promedio del 3,4 % respecto a los valores vigentes.

Este ajuste está definido en los contratos de concesión y se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante los últimos 12 meses, por lo que se aplica de manera automática cada año.

Aunque cualquier alza implica un mayor gasto para los usuarios cotidianos, tanto quienes viajan diariamente como quienes usan las rutas ocasionalmente, las autoridades han destacado que este aumento será el más moderado registrado en cinco años, muy por debajo de alzas pasadas como el 13,3 % observado en 2023.

En ese contexto, las nuevas tarifas afectarán a las principales vías concesionadas del país, como Costanera Norte, Autopista Central, Ruta 68, Ruta 78 y otros accesos urbanos e interurbanos, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos considerando el nuevo escenario tarifario.

Cuáles serán las nuevas tarifas de las autopistas desde enero de 2026

Por ejemplo, en la Ruta 68, que conecta a Santiago con Valparaíso y Viña del Mar, las tarifas variarán según el horario y el tipo de vía: horario normal, punta, laterales y troncal sur.

Motos y motonetas : entre $800 y $1.200 en horario normal o punta, mientras que en laterales y troncal sur el costo será de $300.

: entre $800 y $1.200 en horario normal o punta, mientras que en laterales y troncal sur el costo será de $300. Autos y camionetas: $2.700 en horario normal y $4.000 en hora punta; en laterales y troncal sur, la tarifa será de $300.

En el caso de la Costanera Norte, los cobros se aplicarán por kilómetro recorrido y varían según el tipo de vehículo: autos, camionetas, motos, buses y vehículos con remolque. Las tarifas serán:

Tarifa baja : $107/km

: $107/km Tarifa media : $206/km

: $206/km Tarifa alta: $312/km

Por su parte, la Autopista Central manejará los siguientes valores:

Tarifa base fuera de punta : $103,924/km

: $103,924/km Tarifa base en punta : $207,849/km

: $207,849/km Tarifa de saturación: $311,773/km

Los usuarios pueden consultar los precios exactos y los métodos de pago según el tipo de vehículo en el sitio web oficial en ESTE LINK.