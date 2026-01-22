La declaración de la jueza donde reconoció no leer orden que liberó a sicario del Rey de Meiggs

Con su firma permitió que el imputado se fugara del país a los pocos días de dejar Santiago 1.

El 21 de julio y 11 de agosto del año pasado, la jueza Irene Rodríguez declaró ante la Fiscalía luego de que firmara una orden de libertad a favor de uno de los imputados por el homicidio de José Reyes, conocido popularmente como el Rey de Meiggs.

Fue el 9 de julio cuando la magistrada estuvo a cargo de la audiencia que dejó en prisión preventiva a Carlos Alberto Mejía, quien no alcanzó a estar mucho en Santiago 1 puesto que un error en la documentación, permitió su libertad.

En comparecencia ante la persecutora a cargo de la indagatoria, según dio a conocer Mega Investiga, la jueza reconoció que efectivamente firmó el documento que dejó en libertad al imputado por el homicidio del Rey de Meiggs. Pero además, dio cuenta de que no leyó el detalle de lo que tenía frente a sus hijos. Ahí, aseveró que “el error fue haber pinchado el mail para el alcaide del oficio que nunca debió salir porque un oficio instrumental”.

A eso se sumó que el administrador del tribunal, Mario Cabrera, confirmó que Irene Rodríguez reconoció a través de WhatsApp que “se equivocó y no leyó”.

La Corte de Santiago estableció que la magistrada cometió “una infracción a sus deberes funcionarios en el proceso de revisión de los antecedentes que le compete conocer en su función de juez de la República, al suscribir una orden de libertad sin leer su contenido lo que constituye infracción al artículo 544 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales”.

Además, reconoció en su declaración que “lo firmó sin mirar, es muy posible, como también es posible que lo abriera y no se fijó. Asume su responsabilidad porque no leyó“.