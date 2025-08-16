VIDEO – Así fue la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, sicario del Rey de Meiggs que fue liberado por error

En un operativo internacional liderado por el Departamento OS9 de Carabineros, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, lograron la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario imputado por el homicidio del comerciante apodado el Rey de Meiggs.

El sujeto había escapado del país luego de haber sido liberado por error de prisión el pasado julio y su captura pudo concretarse gracias a las gestiones realizadas por el agregado policial chileno en suelo colombiano, planificando un procedimiento que continúa en desarrollo. De tal manera, se espera que en los próximos días inicien los trámites para ser extraditado a Chile.

El hombre apresado en Colombia se encuentra imputado como uno de los autores materiales del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el Rey de Meiggs, hechos que transcurrieron el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa.

En un principio había sido identificado con el nombre falso de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, pero tras un análisis de sus huellas dactilares en Interpol se logró confirmar su verdadera identidad. Mejía Hernández aprovechó la liberación irregular para escapar del país, cruzando hacia Perú luego de viajar desde Santiago hasta Arica.

El joven, de nacionalidad venezolana, ha sido vinculado al grupo criminal Tren de Aragua, aunque no se le imputa pertenecer a su cúpula. De todas formas, según las investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, su participación en el homicidio habría sido por encargo.

El caso de Mejía Hernández abrió una importante crisis a nivel penitenciario, lo que desató duras críticas hacia Gendarmería y al Poder Judicial luego de su controvertida liberación. Incluso, la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, terminó siendo suspendida por un mes junto a una funcionaria por su responsabilidad en la materia.