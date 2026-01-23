Carabinera detenida por Caso Brinks: el otro delito en que habría estado vinculada la funcionaria

El ministro de Seguridad confirmó que la carabinera “era sujeto de interés” en otra investigación, la cual tiene que ver con un intento de robo a solo meses del asalto a Brinks.

Continúa la investigación en el marco del Caso Brinks, donde se efectuó la detención de la carabinera Claudia Bustamante, quien sería la líder de la banda que llevó a cabo el asalto a la empresa de valores en agosto de 2024.

La ex funcionaria ingresó a la policía uniformada en 1998 y habría orquestado el robo a Brinks, donde los antisociales, que la apodaban como La Jefa o La Mami, lograron sustraer más de $11 mil millones.

De acuerdo a información preliminar, ella se encargaba de elegir qué carabinero podía entrar o no a la organización, además que todas las órdenes debían pasar por ella.

Bajo este contexto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió Claudia Bustamante y confirmó que anteriormente había sido investigada por otro delito.

No solo en Caso Brinks: el otro delito en que habría estado involucrada la carabinera detenida

En conversación con Radio 13C, el secretario de Estado sostuvo que “tengo mucha información, pero solo puedo transmitir una muy acotada públicamente, porque ella pasa hoy día (viernes) a control de detención. Es una investigación que lleva mucho tiempo, pero los antecedentes que lleva Carabineros, es que no sería el único delito que ella estaría comprometida“.

En este sentido, Cordero aseguró que la ex funcionaria estuvo involucrada en un caso anterior, señalando que “era foco de interés hace muchísimo tiempo. Por razones de la investigación se mantuvo en servicio y bajo vigilancia durante este tiempo”.

El caso al que hace referencia el titular de Seguridad tiene que ver con el intento de robo a la empresa de seguridad de dineros, Prosegur, también en Rancagua.

Este hecho ocurrió en febrero de 2024, fecha en la cual se encontró la excavación de un túnel de 15 metros de largo, el cual tenía dirección hacia la bóveda de la empresa.

“Es un golpe muy fuerte para la institución. La investigación nace a partir de asuntos internos de Carabineros, producto de este ilícito y vuelve a revelar la importancia de reforzar y seguir reforzando las medidas de control interno”, expresó el ministro Cordero.