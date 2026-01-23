Sería la líder de la banda: cómo cayó la carabinera detenida por millonario robo a Brinks en Rancagua

La mujer era conocida en la agrupación como La Mami o La Jefa.

Una carabinera fue detenida la noche del jueves por su presunta participación en el millonario robo a la sucursal de Rancagua de la empresa Brinks, ocurrido la mañana del 16 de agosto de 2024, logrando llevarse más de 11 mil millones de pesos.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado por Carabineros, donde confirman que la mujer fue desvinculada por “faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua”.

“Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad”, agregaron.

La carabinera detenida por su presunta participación en el robo a la sucursal de Brinks en Rancagua llevaba 29 años en la institución y poseía el cargo de sargento segundo.

La mujer sería la líder de la banda que concretó el delito, siendo conocida como La Mami o La Jefa, ya que ella era la que entregaba los “permisos” a los otros uniformados involucrados en esta agrupación, manteniendo un rol jerárquico.

Según se informó, su detención se concretó luego de que uno de los integrantes de la banda finalmente entregara pruebas concretas de la participación de la mujer en el robo. Fiscalía ya sospechaba de su rol en el delito, pero el testimonio del sujeto fue clave.