Cuándo, por qué y en qué comunas podría llover este fin de semana en Santiago

Se esperan precipitaciones de corta duración en Santiago, un evento inusual para la temporada estival.

En los próximos días, Región Metropolitana (RM) podría enfrentar un escenario poco habitual para la temporada estival, ante la probabilidad de precipitaciones en Santiago, por lo que surge la inquietud sobre cuáles son las comunas donde podría llover.

Este tipo de eventos resulta excepcional para la zona central, tradicionalmente marcada por condiciones secas en esta época del año. En ese sentido, los pronósticos indican la posible ocurrencia de chubascos aislados y de corta duración, asociados a patrones de inestabilidad atmosférica que se han manifestado en distintos sectores del país, lo que ha motivado un mayor monitoreo por parte de especialistas.

De acuerdo a la información entregada por el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, la probabilidad de chubascos en Santiago está prevista para este domingo 23 de enero de 2026, aunque aclaró que serán de muy corta duración y ocurrirían en las últimas horas de la noche.

“La lluvia sería desde Illapel hasta la Región de O’Higgins y es debido a una Baja Segregada ya que está cambiando constantemente”, confirmó el experto.

“No va a llover con frío, solo serán chubascos que se irán debilitando y serán de corta duración específicamente entre las 20:00 y las 24:00 horas“, confirmó.

Hasta 100 mm de lluvias en el sur

Junto a ello, desde Meteored informaron que “un río atmosférico de más de 10.000 km de extensión está llegando a Chile, impulsado por la retracción del anticiclón del Pacífico, lo que alimentará un sistema frontal que afectará principalmente la zona austral del país”.

Según el pronóstico, este flujo intenso de vapor de agua (clasificado como categoría 4) traerá precipitaciones abundantes entre 80 y 100 mm desde la Región de Magallanes hasta Los Lagos, con lluvias continuas especialmente en Aysén y Magallanes durante el avance del frente.

“La combinación con una isoterma cero alta, que sitúa el límite de lluvia por sobre niveles típicos, aumenta el riesgo de crecida rápida de ríos, deslizamientos de tierra y posibles cortes de caminos en sectores afectados“, alertaron.