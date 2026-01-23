Proyecto Mapocho Pedaleable inicia etapa clave en el SEA para paseo de 5 kilómetros en el lecho del río

La reciente declaratoria de humedal urbano obligó al Gobierno Regional a someter el proyecto de US$ 24,7 millones a una consulta ambiental

Desde Lo Barnechea hasta Padre Hurtado, el río Mapocho fue declarado humedal urbano, categoría otorgada oficialmente por el Ministerio del Medio Ambiente el pasado 31 de diciembre. La denominación implica la protección de 647 hectáreas y de 83 especies de fauna, de las cuales 8 son endémicas, 57 nativas y 16 exóticas.

El nuevo estatus ambiental del Mapocho impacta directamente a uno de los proyectos impulsados por el Gobierno Regional Metropolitano: la habilitación del “Paseo Urbano Fluvial Lecho Río Mapocho”. La iniciativa, que considera una inversión de US$ 24,7 millones, contempla la construcción de un paseo urbano inundable en el lecho del río.

El proyecto se desarrolla en un tramo de cinco kilómetros, con seis accesos al río, y conectará el sector cercano al puente Padre Letelier, en la comuna de Providencia, con el Parque de Los Reyes, en Santiago. El recorrido pasará bajo 14 puentes y una pasarela peatonal, e incorporará accesos ubicados en las cercanías de Padre Letelier, La Concepción, Huelén, Purísima, Patronato y el Parque de Los Reyes.

En este contexto, el Gobierno Regional de Santiago dio un paso clave para destrabar la iniciativa. Considerando la reciente declaratoria de humedal urbano, ingresó una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Bajo impacto

El jefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno de Santiago, Matías Salazar, explicó a EL DÍNAMO que “este proyecto dispone de una pertinencia ambiental previa, que establecía que no debía ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental. Sin embargo, con el fin de mitigar posibles riesgos ambientales durante su ejecución y disminuir la incertidumbre de las eventuales empresas oferentes, se solicitó al SEA la confirmación de dicho criterio”.

La consulta ingresada señala que el diseño propuesto no considera intervenciones que alteren el humedal ni su vegetación, y que las obras aprovecharán superficies ya intervenidas.

Fondos asegurados

Respecto del financiamiento, Salazar detalló que el Consejo Regional aprobó los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, conocido también como Mapocho Pedaleable, el cual cuenta además con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social.

“El proyecto dispone de los permisos sectoriales correspondientes, otorgados por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y por los municipios de Santiago y Providencia”, agregó.

La proyección es que, una vez obtenida la resolución favorable del SEA, el Gobierno Regional demore cerca de dos meses en lanzar la licitación para la construcción de las obras, luego de que en dos procesos anteriores el concurso quedara desierto. Posteriormente, la ejecución del proyecto —que busca transformar cerca de cinco kilómetros del Mapocho— tendría un plazo estimado de 20 meses.