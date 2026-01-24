Cierran playas de El Tabo por fragata portuguesa: cómo actuar ante una picadura y prevenir riesgos

El mayor peligro se encuentra en sus tentáculos, los cuales liberan veneno de forma inmediata al entrar en contacto con cualquier superficie.

Las playas San Carlos, Playa Chica de Las Cruces y Playa Blanca, en la comuna de El Tabo, en la Región de Valparaíso, fueron habilitadas con restricción para el baño luego de detectarse la presencia de la fragata portuguesa, una especie marina capaz de provocar lesiones severas en la piel, incluso sin necesidad de contacto directo dentro del mar.

El sargento segundo Juan Vásquez, jefe del Departamento de Intereses Marítimos de la Capitanía de Puerto de Algarrobo, explicó que la medida responde al riesgo que representa este organismo para los visitantes del borde costero, motivo por el cual se decidió cerrar preventivamente los balnearios afectados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye a la fragata portuguesa dentro del grupo de especies peligrosas para la salud humana en sus guías sobre seguridad en aguas recreacionales.

Al respecto, el jefe de Urgencias de Clínica Los Leones, doctor Carlos Torres, señaló al medio G5Noticias que, si bien suele confundirse con una medusa, en realidad se trata de un hidrozoo sifonóforo de la familia Physalia physalis, que habita principalmente en aguas templadas y cálidas.

El especialista advirtió que el mayor peligro se encuentra en sus tentáculos, los cuales liberan veneno de forma inmediata al entrar en contacto con cualquier superficie. “En situaciones extremas, este veneno incluso puede llegar a causar la muerte”, indicó.

El contacto con los tentáculos, ya sea de ejemplares vivos o muertos, puede provocar consecuencias que van desde irritaciones leves y manchas en la piel hasta reacciones graves, como un paro cardiorrespiratorio.

Por esta razón, las autoridades insisten en no ingresar al mar ni permanecer en playas que se encuentren cerradas por la presencia de esta especie. Asimismo, se recomienda no tocarla bajo ninguna circunstancia, ya sea en el agua o en la orilla, dado que conserva su toxicidad incluso después de muerta.

En caso de picadura, se sugiere aplicar primeros auxilios básicos, como lavar la zona afectada con agua de mar y retirar cuidadosamente los restos de tentáculos sin contacto directo. No se debe usar vinagre ni agua dulce, ni frotar la piel con arena o toallas. Finalmente, se recomienda acudir al centro de salud más cercano para una evaluación médica adecuada y determinar la reacción del organismo al veneno.