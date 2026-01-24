“Son cosas que golpean”: la reacción de Ángela Vivanco a inminente formalización por trama bielorrusa

La Corte Suprema adoptó la decisión tras estimar que existen los requisitos y antecedentes legales necesarios para iniciar un proceso penal en contra de Vivanco.

Como “cosas que golpean”, calificó la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la decisión de la segunda sala del máximo tribunal de rechazar su apelación y acoger querella de capítulos en su contra, con lo que la Fiscalía podría formalizarla en el marco de la indagatoria de la denominada trama bielorrusa.

De acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema, adoptó la decisión tras estimar que existen los requisitos y antecedentes legales necesarios para iniciar un proceso penal en contra de Vivanco.

Así lo informó en horas de esta jornada el Poder Judicial a través de sus cuentas en las redes sociales, donde detalló que la sentencia determinó que tales antecedentes “cumplen con los requisitos legales y tienen seriedad y verosimilitud para iniciar un proceso penal con todas las garantías procesales para los participantes“.

La reacción de Vivanco ante la resolución de la Corte Suprema

Si bien inicialmente no emitió comentarios sobre la resolución de la Corte Suprema, posteriormente la ex ministra Ángela Vivanco sí se refirió al tema.

Tras conocer lo resuelto por el máximo tribunal, la ex magistrada llegó en horas de la tarde a reunirse con su equipo jurídico.

Al abordar lo ocurrido, manifestó que “nos acaban de notificar, así que justamente voy a hablar con mis abogados por este tema“.

“Voy a conversar con ellos qué es lo que vamos a hacer. Nos notificaron hace media hora”, dijo sobre las acciones que emprenderá a continuación.

“La verdad es que son cosas que golpean, porque uno esperaría que se hubieran considerado más nuestros argumentos, pero tampoco le puedo dar más detalle porque ellos tienen que estudiar el fallo y comentármelo“, concluyó sobre el tema.