Trama bielorrusa: la investigación que tiene a Paulina Vodanovic como “sujeto de interés”

La Fiscalía abrió una nueva causa tras una escucha telefónica que aborda un presunto vínculo entre la presidenta del PS y el conservador imputado, Yamil Najle.

La trama de la Muñeca Bielorrusa, que surgió a raíz de la investigación de los supuestos sobornos a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, continúa abriendo nuevas aristas.

Lo anterior, debido a que se abrió una causa paralela que tiene como “sujeto de interés” a la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, quien estaría bajo la lupa del Ministerio Público desde noviembre y diciembre de 2025, según consigna T13.

En este contexto, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, abrió esta indagatoria después de que el OS-7 de Carabineros le remitiera las escuchas telefónicas de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle, quienes tienen la calidad de imputados en la trama bielorrusa.

Por qué Paulina Vodanovic es “sujeto de interés” en arista de la trama de Muñeca Bielorrusa

El contenido de las intervenciones telefónicas quedaron grabadas en informes policiales que están dentro de la carpeta investigativa. No obstante, en la escucha que se hacía mención al supuesto rol de Paulina Vodanovic en el nombramiento de uno de los conservadores quedó en custodia, con límite de acceso a los investigadores.

De acuerdo al citado medio, fuentes del caso señalan que una de las escuchas son protagonizadas por un “operador judicial” y uno de los conservadores, donde mencionan el nombre de la presidenta del PS en más de una ocasión.

Producto de lo anterior, se tomó la determinación de separar esta indagatoria, en la cual se busca establecer una eventual retribución a la parlamentaria por el conservador Yamil Najle.

Sobre esta situación, desde la Fiscalía Nacional manifestaron a T13 que “no puede emitir comentarios ni entregar antecedentes respecto de eventuales diligencias, procesos o líneas de investigación que pudieran relacionarse con causas penales en curso, por tratarse de materias amparadas por el deber legal de reserva que rige la etapa investigativa, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal”.