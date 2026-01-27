DMC emite aviso por calor extremo en Santiago: revisa qué días se esperan hasta 37 °C

Las comunas de Lampa, Colina y Tiltil tendrán las temperaturas más altas de la RM.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas y calor para la Región Metropolitana, donde se esperan máximas que podrían llegar a los 35º en Santiago.

De acuerdo con el reporte entregado este martes por la meteoróloga Michelle Adam en el programa Tu Día, “hoy dijimos máxima 32°C en la Región Metropolitana, pero mañana (miércoles) en Santiago 34°C”.

No obstante, la meteoróloga de Canal 13 advirtió que los termómetros podrían marcar valores aún mayores. “Sabemos que Windy es un poco más moderado, por lo tanto podríamos llegar hasta los 35º mañana en la capital”, señaló.

La experta fue más allá y planteó que en algunas zonas incluso se podría alcanzar los 37ºC. “En la estación de Quinta Normal llegaremos a los 35°C, en la estación de Lampa, Colina y Tiltil probablemente lleguemos cercano a los 37°C”, afirmó.

Emiten aviso por calor extremo en Santiago: revisa qué días se esperan hasta 37 °C

Adam enfatizó que la diferencia entre los 35°C y 37°C será perceptible, principalmente por la extensión del período de altas temperaturas. “Lo que más se nota es que el horario de altas temperaturas se extiende por mucho rato. O sea, estamos cerca de las 12:30, una de la tarde, ya llegamos a los 30º, y no paran estos 30º, no bajamos de ese valor, hasta aproximadamente las 20:00 horas, yo diría 19:00, 20:00 horas”, explicó en el matinal de Canal 13.

Finalmente, al ser consultada sobre si este escenario corresponde a una ola de calor, la meteoróloga precisó que “más que el detalle de ola de calor es un evento de altas temperaturas, porque esto termina el viernes, entonces quizás no vamos a alcanzar a tener el evento de ola de calor propiamente como tal, pero sí va a hacer mucho calor particularmente dos días: miércoles y jueves”.

Cabe recordar que, para que se configure una ola de calor, las temperaturas deben superar el umbral habitual para la época y mantenerse por al menos tres días consecutivos.