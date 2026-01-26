No guardes el paraguas: Lluvias volverán a Santiago los primeros días de febrero

Este domingo, la capital registró una lluvia inesperada, acompañada de truenos y relámpagos, que sorprendió a sus habitantes.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, informó en Mucho Gusto que la primera semana de febrero podría traer lluvias a Santiago, así como a sectores del norte y del centro sur del país.

Según informó el experto, la capital no registraba lluvias en enero desde 2021, rompiendo así un récord de cinco años sin precipitaciones en el primer mes del año.

“Ojo con esto: lluvias para la próxima semana. Prepárese, la primera semana de febrero podríamos tener precipitaciones en gran parte del centro y sur de Chile”, advirtió Alejandro, anunciando lo que se viene para los próximos días.

Además, agregó que “la lluvia de ayer afectó desde la Región de Coquimbo hasta algunos sectores de O’Higgins. La próxima semana podrían registrarse lluvias importantes para ser verano, sobre buena parte del centro sur del país. Ojo con las precipitaciones que se esperan”.

Lluvias volverán a Santiago los primeros días de febrero

De acuerdo a Meteored, el pronóstico del tiempo para los primeros días de febrero en la capital son:

Domingo 1 de febrero: mínima de 18º y máxima de 30º.

Lunes 2 de febrero: mínima de 15º y máxima de 18º (lluvias).

Martes 3 de febrero: mínima de 15º y máxima de 25º (lluvias).

Miércoles 4 de febrero: mínima de 15º y máxima de 22º (lluvias).

La precipitación, poco común para esta época del año, causó que muchos tuvieran que improvisar paraguas o buscar refugio rápidamente, recordando que incluso en verano pueden registrarse fenómenos meteorológicos inusuales.