Lluvias en la Región Metropolitana: Senapred decreta Alerta Temprana en 10 comunas

La isoterma cero se ubicará entre los 3.700 y 4.500 metros, provocando lluvias en zonas donde normalmente nieva y elevando el riesgo de aluviones.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana (RM) debido al riesgo de aluviones y activación de quebradas, ante el pronóstico de lluvias en las próximas horas en zonas precordilleranas y cordilleranas.

De acuerdo con lo informado por el organismo, entre este domingo y el lunes 26 se esperan precipitaciones de entre 1 y 10 milímetros en la precordillera, mientras que en sectores cordilleranos los montos podrían fluctuar entre 3 y 20 milímetros.

A esto se suma que la isoterma cero se situará entre los 3.700 y 4.500 metros de altura, lo que implica que la lluvia caerá en zonas donde habitualmente se registra nieve, aumentando el riesgo de remociones en masa y aluviones.

Además, se encuentra vigente un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en la cordillera.

La medida rige para San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, explicó que el pronóstico para este domingo y lunes contempla tormentas eléctricas y la presencia de una baja segregada en sectores cordilleranos.

Según detalló, este tipo de fenómeno puede generar precipitaciones intensas en períodos breves, lo que eleva la probabilidad de que se activen quebradas.

Muñoz indicó que las bajas segregadas, también conocidas como núcleos fríos en altura, son eventos difíciles de prever, capaces de provocar lluvias líquidas en zonas donde debería nevar, situación que históricamente ha derivado en la activación de quebradas en la cordillera.

Asimismo, llamó a extremar la precaución en sectores como Las Leñas, Las Amarillas y Quebrada Roja, entre otros puntos que suelen activarse con este tipo de condiciones meteorológicas, afectando rutas y conectividad, especialmente en San José de Maipo.

Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a adoptar medidas preventivas, mantenerse informados sobre la evolución del clima y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.