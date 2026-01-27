Gendarmería detalla régimen de reclusión de Ángela Vivanco en la cárcel de San Joaquín

El Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín, dispone de un sector separado del resto de la población penal destinado a este tipo de casos.

Gendarmería de Chile reveló las condiciones en que permanecerá privada de libertad la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien se encuentra recluida de manera transitoria en un recinto penitenciario femenino mientras se desarrolla su formalización por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso conocido como “Muñeca bielorrusa”.

Durante el lunes se realizó la primera audiencia del proceso. En ella, el abogado defensor Jorge Valladares solicitó que la detención de la ex magistrada, efectuada la noche del domingo, fuera declarada ilegal, petición que fue desestimada por el tribunal.

Por su parte, el Ministerio Público respaldó el procedimiento del arresto y anunció que pedirá la aplicación de la medida cautelar más severa. En ese sentido, el fiscal Marcos Muñoz señaló que la Fiscalía solicitará la prisión preventiva de Ángela Vivanco Martínez.

Finalizada la audiencia, Vivanco quedó bajo custodia “en tránsito” en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín.

En este contexto, Gendarmería entregó precisiones sobre los lineamientos que se aplican a internas consideradas de “alta connotación pública”, ante las dudas surgidas respecto de las condiciones de su reclusión.

Desde la institución explicaron que existen protocolos internos que permiten analizar cada situación de forma individual, con el fin de definir el ingreso y la permanencia en determinados espacios dentro de los recintos penitenciarios, priorizando la seguridad y la integridad física de las personas privadas de libertad con estas características.

Asimismo, se indicó que el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín, dispone de un sector separado del resto de la población penal destinado a este tipo de casos.

Finalmente, la defensa de Vivanco reconoció que se cumplirían las condiciones necesarias para su resguardo, considerando que permanecería en un área segregada y que se autorizó el ingreso de algunos elementos básicos para asegurar un mínimo nivel de comodidad.