Amplían detención de Ángela Vivanco: el rol de la ex ministra en Trama Bielorrusa por el que Fiscalía pide prisión preventiva

El Tribunal determinó ampliar la detención de Vivanco, quien será ingresada a un módulo especial que se habilitó en la Cárcel de San Joaquín.

Este lunes, inició la formalización a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación por el caso denominado como Trama Bielorrusa.

A la ex jueza se le imputan los delitos de cohecho y lavado de activos, por los cuales el Ministerio Público solicita la prisión preventiva. En este contexto, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó ampliar su detención. Se espera que el martes expongan los querellantes, para luego retomar la audiencia el jueves con la exposición de la defensa.

El rol que asumió Ángela Vivanco en la Trama Bielorrusa según la hipótesis del Ministerio Público

De acuerdo a la Fiscalía, Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, desde 2022 tenían una relación de amistad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. En este marco, en 2023 asumieron la representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM) en un litigio con Codelco.

Vargas y Lagos presentaron recursos de protección en contra de la minera ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, los cuales se rechazaron. Producto de lo anterior, acudieron a la Corte Suprema, donde Vivanco intervino y resolvió a favor del consorcio chileno-bielorruso. Tras ello, la estatal perdió la disputa judicial y debió pagar más de $ 17 mil millones.

Bajo este contexto, desde el Ministerio Público acusan que Vargas y Lagos realizaron pagos a la ex ministra de la Suprema para que realizara gestiones a su favor, mientras que Migueles habría facilitado los medios para recibir el dinero.

“Una vez que Movitec pagó la suma de 198.711.729 pesos a los imputados Vargas Cociña y León Herrera, esto mediante una serie de operaciones de ocultamiento, ejecutada (…) con el imputado Harold Pizarro Iturrieta, le compraron a este 79.908 dólares, sin registrar ni reportar esta operación, estratificando y ensombreciendo el origen ilícito de los valores”, detalló la fiscal Carmen Wittwer.

A lo que agregó: “Con parte de esos aproximados 79.908 dólares americanos contaminados, se le pagó al imputado Vivanco Martínez al menos 14 mil dólares americanos a través de su conviviente Migueles Oteiza, por haber intervenido como empleada pública en el conocimiento de resolución favorable para CBM durante distintas acciones procesales ya individualizadas de litigio entre este último y Codelco, ante la excelentísima Corte Suprema”.

Los argumentos de Fiscalía para solicitar la prisión preventiva contra Ángela Vivanco

Para solicitar la prisión preventiva en contra de la ex jueza, el persecutor Marcos Muñoz expuso que “en existen antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito, así como también que permiten presumir fundadamente la participación de ella en calidad de autora en los delitos de cohecho y de lavado de activos por los cuales se le formuló cargos”.

En esa línea, aseguró que los mecanismo que usó Vivanco y su pareja para el lavado de activos “se condicen con conductas subrepticias, ocultas, maniobras que están catalogados, incluso en manuales“.

Respecto a los fallos en los que intervino Vivanco, el fiscal sostuvo que “resultaron pagos o prestaciones económicas millonarias que tuvo que efectuar Codelco Chile con cargo a recursos públicos y que estos dineros llegaron ya a ella o a su pareja, Gonzalo Migueles, quien, en nuestro concepto, era un instrumento para poder recibir el dinero que le era entregado justamente por las personas con las que tenía este vínculo de amistad y oficina de abogados, don Eduardo Lagos y Mario Vargas”.

En la investigación de esta causa, Vargas, Lagos y Migueles se encuentran en prisión preventiva desde noviembre, mientras que Sergio Yáber (conservador de Puente Alto), Yamil Najle (conservador de Chillán) y Harold Pizarro (dueño de la casa de cambio Inversiones Suiza) están bajo arresto domiciliario total.

El módulo que se habilitó para Vivanco

En el marco de la ampliación de su detención, la ex jueza se mantendrá recluida en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, donde se habilitó un módulo especial que se encuentra aislado del resto de las dependencias del penal.